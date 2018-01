Forbes назвал лучшие игры 2017 года

Во что поиграть на праздниках? Лучшие игры, которые просто нельзя пропустить.

В 2017 году вышло очень много игр и целых две игровые консоли (даже три, если считать SNES Classic mini), но далеко не все они стоят того, чтобы тратить на них своё время.

Для максимальной объективности мы взяли самую престижную премию — The Game Awards 2017, которая присуждает различные титулы, в том числе, на основании голосования зрителей. Также мы не стали учитывать разные там «премии за звук», «премию за режиссуру» и «лучшая актёрская работа», поскольку речь пойдёт все-таки об играх. Ну и еще автор ограничился одной игрой на жанр, чтобы не затягивать.

Forza Motorsport 7

Издатель: Microsoft

Разработчик: Turn 10 Studios

Жанр: гоночный симулятор/спортивный симулятор

Платформа: Xbox One/ПК

Гоночный симулятор Forza Motorsport 7 победил в номинации «спортивная игра», обойдя не только основных конкурентов — GT Sport и Project Cars 2, но и FIFA 18, а также NBA 2K18. Звучит, наверное, немного странно, что гонку сравнивают с футболом и баскетболом, однако гоночные симуляторы — это действительно жанр, который ближе к спорту, чем собственно к гонкам. То есть, от такой игры требуется максимально точное воспроизведение реально существующих трасс (фанаты до хрипоты спорят, в какой игре ширина Нюрбургринга точнее), автомобилей, а также физики их поведения именно со спортивным тюнингом. В таких жестких условиях реализовать интересный геймплей для тех геймеров, кто не закупился всякими там рулями, педалями, гоночными креслами и т.п. крайне сложно, но разработчикам из Turn 10 Studios это удалось. Действительно, из всех перечисленных здесь гонок, в Forza Motorsport 7 с обычного консольного геймпада играть интереснее всего. И если вы возмущаетесь, что какие-то казуалы захватили мир и ради них теперь все делают, вспомните, как относительно немного людей играют в симуляторы по-настоящему — со всем необходимым оборудованием. Для этой небольшой горстки энтузиастов никто бы не стал делать игры — они бы просто не окупались или стоили почти как настоящий автомобиль. Тем не менее, никто не запрещает подключить к Xbox One или ПК руль с обратной отдачей, убрать все ассистенты управления в игре, и наслаждаться качественной симуляцией. То есть, в FM7 хороша и аркадная часть и симуляция — и поэтому автор ее и рекомендует.

Cuphead

Издатель: StudioMDHR

Разработчик: StudioMDHR

Жанр: платформер

Платформа: Xbox One/ПК

Этот нашумевший экшн-платформер победил в номинации «лучшая инди-игра». Вообще, к этой формулировке тоже есть претензии — некоторые инди-игры сегодня явно лучше, чем большие проекты крупных студий (вспомнить хоть Mass Effect: Andromeda) и пора, наверное, перестать выделять их в отдельную категорию. Тем более вместо простенькой пиксельной графики, которую часто предлагают инди-разработчики, StudioMDHR заморочились по-настоящему и отрисовали вручную, на бумаге, абсолютно все кадры анимации! И всё ради того, чтобы игра выглядела и ощущалась как американские мультфильмы середины века. Более того! Специально для игры была даже записана музыка (в основном в джазовой манере), сыграная вживую.

В результате получилась потрясающая игра, в которую стоит поиграть хотя бы ради того, как необычно и интересно она выглядит и звучит. Впрочем, олдскул здесь не только во внешности, но и в самом геймплее — Cuphead получилась невероятно сложной, да и сами разработчики не скрывают, что вдохновлялись знаменитой 8-битной Contra, ну и еще парочкой подобных игр. Вы когда-нибудь проходили всю «контру» с теми тремя жизнями, что дают в начале? В Cuphead даже полегче будет — количество жизней у вас не ограничено, но в случае смерти уровень надо начинать полностью заново, чекпоинтов нет. Зато у вас есть три «полоски здоровья» (вообще, это просто цифра в левом-нижнем углу экрана, но так понятнее) и даже если вы падаете в пропасть — у вас отбирают лишь одну полоску, а не всю жизнь.

Ну и вообще, игра насыщена сражениями с разными, сложными и интересными боссами, а обычные уровни «стреляй и беги» встречаются здесь крайне редко.

Wolfenstein II: The New Colossus

Издатель: Bethesda

Разработчик: MachineGames

Жанр: экшн от первого лица

Платформа: Xbox One/PlayStation 4/ПК

Победитель в номинации «лучшая экшн-игра» и не мог быть другим. Wolfenstein II — это отличный шутер от первого лица, чтущий старые традиции, но не забывающий и про новые. К недостаткам игры можно отнести, разве что, постоянную скачку от драмы (ее тут иногда слишком много) к фарсу и обратно, а также обилие бэктрекинга — необходимости снова посещать уже пройденные локации, что для данного жанра не очень подходит. Тем не менее, MachineGames удалось сделать очередную интересную и задорную игру про истребление нацистов в альтернативной реальности.

Главное достоинство игры — весьма харизматичное оружие, которое смачно стрекочет, грохочет и ревет. Все как и полагается приличному шутеру. Дополнительно стоит отметить, что игра сделана на движке id Tech 6, на котором так же работал DOOM 4 — лучший шутер 2016 года. Так что, графикой тоже не обделили.

Mario+Rabbids: Kingdom Battle

Издатель: Ubisoft

Разработчик: Ubisoft

Жанр: пошаговая стратегия

Платформа: Nintendo Switch

Что? Как? Игра про Марио в списке «лучших игр», да еще и не платформер? Все правильно — Super Mario Odyssey, вышедшая в декабре, прекрасна во всех смыслах, но платформер у нас в статье уже есть — Cuphead. Да, между ней и SMO нет вообще ничего общего (Марио там трехмерный даже), но автор же обещал по одной игре на жанр, правильно?

В общем, как ни крути, успех Mario+Rabbids оказался совсем неожиданным. Во-первых, ее сделала Ubisoft, которую в среде игроков в недавнем прошлом было принято ругать. Во-вторых, трейлер игры с выставки E3 до боли напоминал XCOM. В-третьих — совмещение Марио и вселенной Rayman («кролеги» rabbids именно оттуда)? Да еще и игра про Марио не от Nintendo? В общем, ничто не предвещало успеха.

Однако Mario+Rabbids: Битва за королевство — действительно лучшая стратегия 2017 года. И с XCOM у нее не так уж много общего — если игры про пришельцев делали упор на развитие базы и кризисный менеджмент, то Mario+Rabbids заставляет больше думать непосредственно на поле боя и не сидеть в укрытиях. Также и случайных событий здесь гораздо меньше — вы точно не промахнетесь мимо врага в двух клетках от вас, как это может быть в XCOM. И вы точно никого не убьете, если игра показывает вам, что шанс попадания равен 0%. Разве что, вы попадете во взрывающийся блок, который поранит находящихся рядом врагов...

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild

Издатель: Nintendo

Разработчик: Nintendo

Жанр: адвенчура в открытом мире

Платформа: Nintendo Switch

Количество наград, которые взяла эта игра, можно перечислять долго, ограничимся одной — «игра года 2017». Причем, это не только по версии The Game Awards, но и многих других премий, а также отдельных игровых СМИ. Действительно, новая «Зельда» прекрасна практически во всем, кроме, разве что, не самой продвинутой графики — игру вообще разрабатывали изначально для Wii U, и даже на более мощной Switch она выглядит практически так же. Тем не менее, из мультяшно-минималистичного стиля разработчикам удалось выжать такую глубину, что можно наиграть и 300 часов — и все равно будет интересно.

Nintendo показали, каким мог бы стать Skyrim, если бы там действительно можно было как угодно взаимодействовать с игрой и идти куда хочешь, а также если бы там была боевая система хоть чуточку поинтереснее. Или каким мог бы стать «Ведьмак 3», если бы там действительно был огромный открытый мир, а не сборник относительно небольших локаций с долгой загрузкой при переходах между ними.

В Breath Of The Wild можно во время грозы под ноги безоружного врага кинуть металлический меч, который он в азарте подберёт, а потом вы насладитесь эффектным зрелищем — как врага убивает молния. Впрочем, на его месте будете вы, если вовремя не снимете с себя металлическое снаряжение. А еще здесь можно поджигать траву, охотиться, варить зелья и готовить еду, рубить деревья, кататься на пойманных диких лошадях, сплавляться на плоту, сражаться с ультра-сложными врагами, которых при обычном прохождении игры можно даже не найти, ну и не забыть спасти королевство Хайрул от злого Ганона в итоге.