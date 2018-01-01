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Безрамочный смартфон Lenovo с двойной камерой стоит 150 долларов

02.01.2018 14:52 — Разное | Tut.by  
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Компания Lenovo представила недорогой смартфон K320t, который выполнен в полноэкранном дизайне и оснащается сдвоенной основной камерой. Об этом сообщает Gizmochina.


Корпус гаджета сделан из поликарбоната, сканер отпечатков пальцев разместили на задней панели. Размеры — 155,2×73,5×8,5 мм, вес — 153,8 граммов. Смартфон поддерживает работу в LTE-сетях, а также оснащается слотом для одновременной установки двух SIM-карт.

Диагональ дисплея составляет 5,7 дюймов, разрешение — 1440 на 720 пикселей, соотношение сторон — 18:9. Новинка работает на 4-ядерном процессоре Spreadtrum (1,3 ГГц). Оперативной памяти может быть 2 или 3 ГБ, постоянной — 16 или 32 ГБ. Последняя расширяется картами microSD. Емкость встроенного аккумулятора — 3000 мАч. Операционная система — Android 7.0 Nougat.


Основная камера — сдвоенная. Разрешение основного модуля — 8 Мп, дополнительного — 2 Мп, фронтального — 8 Мп.

В Китае продажи стартуют 4 января по цене в 153 доллара.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Lenovo:

 
 
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