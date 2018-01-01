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МЧС: в гродненской многоэтажке на пожаре спасли четверых
02.01.2018 14:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Сообщение о задымлении в одной из квартир многоэтажного дома в Гродно по улице Гоголя поступило спасателям в 23:26 первого января. По адресу незамедлительно были направлены пожарные расчеты и специалисты служб взаимодействия. Они прибыли на место происшествия уже через четыре минуты. Сильное задымление наблюдалось в квартире на первом этаже.
"Выяснилось, что водитель гродненской пожарной аварийно-спасательной части №3 Александр Романович находился в этом доме в гостях. Почувствовав запах дыма, он обошел соседние квартиры на втором и первом этажах, и нашел источник задымления. Сообщив об этом по телефону 101, он начал поиск пострадавших", — рассказала Живолевская.
В кухне на включенной газовой плите находилась сковорода с уже тлеющей пищей. В углу возле мойки лежал мужчина в бессознательном состоянии. В комнате спали еще двое мужчин и женщина. Романович вместе с прибывшими спасателями принял меры по спасению людей и ликвидации возгорания.
Хозяйка квартиры 1982 года рождения и одни из ее гостей были госпитализированы в тяжелом состоянии. В данный момент они подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарий официального представителя УМЧС Гродненского облисполкома Натальи Живолевской слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Подробности счастливого спасения четверых человек при пожаре в многквартирном доме в Гродно радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель УМЧС...
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