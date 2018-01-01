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Световое шоу на Новый год в Дубае вошло в Книгу Гиннесса
02.01.2018 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Представление Light Up 2018 в Дубаи (ОЭА) впервые заменило традиционный новогодний фейерверк, ранее проводимый на небоскребе высотой 828 метров, и попало в Книгу рекордов Гиннесса. 10-минутное представление, было названо "крупнейшим световым и звуковым шоу", показанным на одном здании.
Различные изображения и реалистичные картинки проецировались не только на сам небоскреб Burj Khalifa, но и на огромный музыкальный фонтан рядом. Посмотреть на шоу пришли десятки тысяч человек.
Предыдущий рекорд в этой сфере был установлен в Гонконге в 2013 году.
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Лазерное шоу на небоскребе Burj Khalifa будут показывать каждый вечер до 6 января.
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