Зараник: пусть сбудутся мечты, ведь без них жить скучно

От имени Госавтоинспекции города Минска начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Мингорисполкома Сергей Зараник, поздравляя в эфире радио Sputnik Беларусь всех слушателей с Новым 2018 годом, пожелал счастья, здоровья и только положительных эмоций в новом году, что весьма важно на дороге.

"Хочу пожелать, чтобы ваша мечта, которую вы задумали, обязательно сбылась. Потому, что без мечты жить иногда скучно. И цели, поставленные вами перед собой, были всегда достижимы и соразмерны с происходящим вокруг", — сказал Зараник.

Новогоднее поздравление от начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Мингорисполкома Сергея Зараника слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.