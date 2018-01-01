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Зараник: пусть сбудутся мечты, ведь без них жить скучно
02.01.2018 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь
От имени Госавтоинспекции города Минска начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Мингорисполкома Сергей Зараник, поздравляя в эфире радио Sputnik Беларусь всех слушателей с Новым 2018 годом, пожелал счастья, здоровья и только положительных эмоций в новом году, что весьма важно на дороге.
"Хочу пожелать, чтобы ваша мечта, которую вы задумали, обязательно сбылась. Потому, что без мечты жить иногда скучно. И цели, поставленные вами перед собой, были всегда достижимы и соразмерны с происходящим вокруг", — сказал Зараник.
Новогоднее поздравление от начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Мингорисполкома Сергея Зараника слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Мингорисполкома Сергей Зараник в эфире радио Sputnik Беларусь поздравил с Новым 2018 годом всех слушателей —...
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