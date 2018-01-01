Сюжет ленты разворачивается вокруг футболиста Юрия Столешникова, игрока национальной сборной по футболу, который не забивает пенальти и тем самым совершает досадную ошибку. Далее герой завершает карьеру, а обстоятельства складываются так, что Столешников становится тренером провинциальной команды.

Режиссером картины выступил популярный российский актер Данила Козловский, он же сыграл и главную роль в фильме.

Помимо Козловского в фильме также приняли участие известные актеры Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков, Владимир Ильин и другие.

В российский прокат фильм выйдет 19 апреля 2018 года.