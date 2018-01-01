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Опубликован трейлер фильма Данилы Козловского "Тренер"

02.01.2018 16:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сюжет ленты разворачивается вокруг футболиста Юрия Столешникова, игрока национальной сборной по футболу, который не забивает пенальти и тем самым совершает досадную ошибку. Далее герой завершает карьеру, а обстоятельства складываются так, что Столешников становится тренером провинциальной команды.

Режиссером картины выступил популярный российский актер Данила Козловский, он же сыграл и главную роль в фильме.

Помимо Козловского в фильме также приняли участие известные актеры Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков, Владимир Ильин и другие.

В российский прокат фильм выйдет 19 апреля 2018 года.

 
 
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Драма "Тренер" станет первой режиссерской работой известного актера Данилы Козловского. Официальный трейлер российского фильма смотрите на Sputnik.

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