|
Опубликован трейлер фильма Данилы Козловского "Тренер"
02.01.2018 16:36 — Разное | Sputnik Беларусь
Сюжет ленты разворачивается вокруг футболиста Юрия Столешникова, игрока национальной сборной по футболу, который не забивает пенальти и тем самым совершает досадную ошибку. Далее герой завершает карьеру, а обстоятельства складываются так, что Столешников становится тренером провинциальной команды.
Режиссером картины выступил популярный российский актер Данила Козловский, он же сыграл и главную роль в фильме.
Помимо Козловского в фильме также приняли участие известные актеры Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков, Владимир Ильин и другие.
В российский прокат фильм выйдет 19 апреля 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Драма "Тренер" станет первой режиссерской работой известного актера Данилы Козловского. Официальный трейлер российского фильма смотрите на Sputnik.
|
Архив (Разное)
Комментарии