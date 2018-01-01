Вторая подряд победа «Реала» в Лиге чемпионов, невероятный камбэк «Барселоны», возвращение Рафаэля Надаля на вершину мирового тенниса, исторический дубль в велогонках от Криса Фрума, сенсация от словенцев в баскетболе, победитель Супербоула на приеме у Дональда Трампа и еще четыре важных события. SPORT.TUT.BY вспоминает главных героев мирового спорта в 2017 году.



Победа по буллитам над канадцами в решающем матче чемпионата мира позволила шведам стать победителями турнира в десятый раз. Первым среди хоккеистов «Тре крунур» трофей над головой поднял Джоэль Лундквист, брат-близнец втатаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквист. Хенрик пополнил команду по ходу соревнований и в буллитной серии в финале удержал ворота «на замке». Фото: Reuters



Мадридский «Реал» в 2017 году «расколдовал» футбольную Лигу чемпионов, став первой командой, которая выиграла соревнования дважды кряду. Сделать это удалось под руководством экс-игрока «сливочных» Зинедина Зидана. Фото: Reuters



Сборная Словении по баскетболу в уходящему году сенсационно выиграла чемпионат Европы. В финале словенцы одолели сборную Сербии. Один из лидеров словенской дружины Горан Драгич набрал 35 очков, а также совершил 7 подборов, отдал 3 результативные передачи и на этом решил завершить выступления за нацкоманду. Фото: Reuters



Королем автогонок после годичной паузы вновь стал британец Льюис Хэмилтон. Победу в чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1» он одержал досрочно — за два этапа до завершения сезона. На фото Хэмилтон повторяет за ямайским принтером Усэйном Болтом его победное движение. Фото: Reuters



Заклятый враг «Реала» каталонская «Барселона» оказалась хуже мадридцев и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов. Однако 2017 год непременно запомнится поклонникам футбола великолепным камбэком «сине-гранатовых» в ответной встрече против «ПСЖ». Сначала для прохода в следующий раунд «Барсе» нужно было забивать пять раз, а в итоге они сделали это шесть раз, что при одном пропущенном мяче позволило решить задачу. В новом сезоне домашнего чемпионата "Барселона" вновь сделал серьезную заявку на титулу. Фото: Reuters



К 45-му президенту США Дональду Трампу команды-чемпионы национальных лиг ходят на встречу-чествования с неохотой. Например, игроки «Голден Стэйт Уорриорз» не хотели идти в Белый дом. Трамп пошел на принцип и отменил мероприятие. Зато был рад видеть у себя в гостях игроков в американский футбол из «Нью-Ингленд Пэтриотс». На фото Трамп как раз со шлемом «Пэтриотс». Интересно, что последовавший за тем конфклит Трампа с Национальной футбольной лигой признан информационным агенством AP событием года. Президент США раскритиковал футболистов за протекст в знак солидарности с афроамериканцами, пострадавшими от действий американской полиции. Фото: Reuters



А вот и лидеры того самого «Голден Стэйт Уорриорз» — баскетболисты Кевин Дюрант (слева), признанный лучший игроком финала против «Кливленда» Леброна Джеймса, и Стефен Карри. Они выиграли чемпионат НБА во второй раз за три года. Фото: Reuters



Летом 2017 года впервые за три года испанец Рафаэль Надаль (справа) вернулся на вершину мирового рейтинга и к концу года удержал эту позиции. Ближайшим преследователем Надаля является его принципиальный соперник Роджер Федерер из Швейцарии. На двоих теннисисты выиграли в минувшем сезоне 13 турниров. Фото: Reuters



Велогонщик Крис Фрум вошел в историю благодаря дублю — победам на веломногодневках «Тур де Франс» и «Вуэльта» в одном сезоне. Британец стал третьим, кому это удалось. Несколько омрачает достижение Фрума тот факт, что позднее он был уличен в применении запрещенного вещества. Его проба показала двукратное превышение нормы по сальбутамолу. Впрочем, пока британца не дисквалифицировали. Вроде как у него есть смягчающие обстоятельства. Фото: Reuters



Американский боксер Флойд Мейвезер возобновил карьеру ради выставочной встречи по правилам бокса против бойца смешанных единоборств ирландца Конора Макгрегора. Чемпионы привлекли внимание публики закулисной бранью, а что касается схватки, то она получилось слабенькой. Мейвезер победил техническим нокаутом в десятом раунде, а ведь мог решать исход поединка гораздо раньше. Фото: Reuters