Таможня Национального аэропорта: японца с оружием задержали в сентябре

Во вторник, 2 января, прессе появилась информация о задержании в Национальном международном аэропорту Минск гражданина Японии 1990 года рождения. При нем были обнаружены незадекларированные составные части огнестрельного оружия. Правда, произошло это еще в сентябре 2017 года.

"У нас действительно была ситуация, когда пассажир летел из Украины в Арабские Эмираты транзитом через Минск. И при досмотре багажа было обнаружено, что у него целый арсенал в рюкзаке. Пассажира задержали, попросили предъявить багаж к досмотру, и там были обнаружены затворы к карабинам, магазины к автоматам Калашникова, пистолеты, патроны, оптические прицелы", — рассказала Гавлуш.

Изъятое было направлено в Государственный комитет судебных экспертиз, где спустя какое-то время все было идентифицировано как действующие компоненты стрелкового оружия. Японец был заключен под стражу, а буквально недавно состоялся суд.

Незадачливый контрабандист приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима без конфискации имущества. Приговор уже вступил в законную силу.

Комментарий заместителя начальника отдела кадров и идеологической работы таможни "Минск-2" Марины Гавлуш слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.