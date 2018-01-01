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Таможня Национального аэропорта: японца с оружием задержали в сентябре

02.01.2018 17:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во вторник, 2 января, прессе появилась информация о задержании в Национальном международном аэропорту Минск гражданина Японии 1990 года рождения. При нем были обнаружены незадекларированные составные части огнестрельного оружия. Правда, произошло это еще в сентябре 2017 года.

Таможня Национального аэропорта: японца с оружием задержали в сентябре
CC BY-SA 2.0 / Michael Coghlan / Prison Bars
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"У нас действительно была ситуация, когда пассажир летел из Украины в Арабские Эмираты транзитом через Минск. И при досмотре багажа было обнаружено, что у него целый арсенал в рюкзаке. Пассажира задержали, попросили предъявить багаж к досмотру, и там были обнаружены затворы к карабинам, магазины к автоматам Калашникова, пистолеты, патроны, оптические прицелы", — рассказала Гавлуш.

Изъятое было направлено в Государственный комитет судебных экспертиз, где спустя какое-то время все было идентифицировано как действующие компоненты стрелкового оружия. Японец был заключен под стражу, а буквально недавно состоялся суд.

Незадачливый контрабандист приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима без конфискации имущества. Приговор уже вступил в законную силу.

Комментарий заместителя начальника отдела кадров и идеологической работы таможни "Минск-2" Марины Гавлуш слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель начальника отдела кадров и идеологической работы таможни "Минск-2" Марина Гавлуш прокомментировала радио Sputnik Беларусь информацию о задержании в...

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