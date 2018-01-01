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Борис Акунин начала публиковать главы из последней книги о сыщике Фандорине

02.01.2018 17:30 — Разное | Ежедневник  
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Борис Акунин начала публиковать главы из последней книги о сыщике Фандорине

booklot.ru

Новая книга о сыщике Эрасте Фандорине будет называться «Не прощаюсь», действие романа развернется в XX веке. Несмотря на то, что книга выйдет только в феврале, Акунин в качестве новогоднего подарка опубликовал из нее первую главу.

Писатель Борис Акунин ​ (Григорий Чхартишвили) опубликовал на своей странице в Facebook первую главу последнего романа серии «Приключения Эраста Фандорина». По словам писателя, это новогодний подарок читателям серии, пишет РБК.

Новая книга будет называться «Не прощаюсь» и выйдет только в феврале. Как сообщалось ранее, релиз запланирован на 8 февраля, в честь 20-й годовщины публикации первой книги серии «Азазель» (вышла в 1998 году).

«Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», — написал Акунин. В первой главе 24 страницы, в самой книге 416 страниц.

О том, что работа над последним романом серии закончена, Акунин сообщил в октябре 2017 года. «Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии «Приключения Эраста Фандорина», — написал тогда писатель в своем Facebook.

«Приключения Эраста Фандорина» — это серия исторических детективов, которые повествуют о сыщике Эрасте Фандорине, аристократе XIX века. В серии 14 книг, последняя из них — «Планета вода».

Три романа о Фандорине — «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник» — были экранизированы в России. В мае 2015 года Акунин сообщил, что экранизацией произведений серии об Эрасте Фандорине будет заниматься британский телеканал, так как российские телеканалы «напрочь утратили интерес к дальнейшим экранизациям «Приключений Эраста Фандорина». С тех пор, однако, информации об экранизации фильма за границей, не появлялось.

 

 
 
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Новая книга о сыщике Эрасте Фандорине будет называться «Не прощаюсь», действие романа развернется в XX веке. Несмотря на то, что книга выйдет только в феврале,...

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