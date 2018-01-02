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Кашепаров: важно, чтобы в Год Собаки верных друзей стало больше
02.01.2018 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Крепкое здоровье и жизненное счастье в Новом году — эти пожелания важны для каждого, убежден солист легендарного ансамбля "Песняры".
"Как говорила наша знаменитая актриса Нонна Мордюкова, главное — это наш управдом. Но я считаю, что наступающий 2018-ый — это год Собаки, а собаки — самые верные наши друзья. Я желаю вам, чтобы у всех было побольше хороших и верных друзей. И украшайте свои жилища, как в Вологде украшают палисады и дома", — сказал Кашепаров.
Пожелания к Новому году от заслуженного артиста Беларуси, солиста легендарного ансамбля "Песняры" Анатолия Кашепарова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Заслуженный артист Беларуси, солист легендарного ансамбля "Песняры" Анатолий Кашепаров пожелал белорусам в Новом году хранить крепкую дружбу и оставаться...
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