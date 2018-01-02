5 игроков из КХЛ и 4 студента вошли в состав сборной США на Олимпиаду-2018

Во время матча «Зимней классики» между «Рейнджерс» и «Баффало» был назван состав сборной США на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.



Главный тренер олимпийской сборной США Тони Гранато и капитан Брайан Джионта. Фото: Reuters

Он не является окончательным — в заявке пока всего один вратарь, имена еще двух будут названы позже.

В состав попали по 5 представителей КХЛ и элитной лиги Швейцарии, 4 игрока студенческой лиги NCAA, по 3 хоккеиста из чемпионатов Швеции и Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Капитаном команды назначен обладатель Кубка Стэнли 2003 года 38-летний Брайан Джионта, сыгравший более 1000 матчей в НХН и пребывающий нынче без клуба.

Есть в составе и бывший защитник минского «Динамо» Райан Гундерсон, играющий сейчас за шведский «Брюнес».

15 игроков из оглашенного списка имеют опыт выступлений в НХЛ. Средний возраст команды — 29,2 года. Школу студенческой лиги NCAA в разное время прошли 13 хоккеистов.

Опыт участия в Олимпийских играх есть только у капитана Брайана Джионты, который в Турине-2006 стал лучшим снайпером команды, заработал 4 (4+0) бомбардирских балла в 6 поединках, а сборная США выбыла в четвертьфинале, уступив (3:4) будущему вице-чемпиону Игр команде Финляндии.

Вратарь: Райан Запольски («Йокерит», КХЛ).

Защитники: Чед Биллинс («Линчепинг», Швеция), Джонатон Блум («Сочи», КХЛ), Уилл Борген (университет Сент-Клод, NCAA), Мэтт Гилрой («Йокерит», КХЛ), Райан Гундерсон («Брюнес», Швеция), Бобби Сангинетти («Лугано», Швейцария), Ноа Уэлч («Векше», Швеция), Джеймс Вишневски («Кассель», Д2 Германия).

Нападающие: Марк Аркобелло («Берн», Швейцария), Крис Бурк («Херши», АХЛ), Бобби Батлер («Милуоки», АХЛ), Райан Донато (Гарвардский университет, NCAA), Брайан Джионта (без клуба), Джордан Гринуэй (Бостонский университет, NCAA), Чед Коларик («Мангейм», Германия), Брок Литтл («Давос», Швейцария), Джон Маккарти («Сан Хосе Барракуда», АХЛ), Брайан О’Нил («Йокерит», КХЛ), Гаррет Ро («Цуг», Швейцария), Джим Слэйтер («Фрибур», Швейцария), Райан Стоу («Спартак», КХЛ), Трой Терри (университет Денвера, NCAA).

Тренер сборной США: У нас будет конкурентоспособная команда на Олимпиаде

Главный тренер сборной США Тони Гранато поделился ожиданиями от выступления команды на Олимпиаде-2018.

— Люди могут не знать всех наших игроков, но мы думаем, что фанаты узнают их быстро, потому что им интересно наблюдать за командой.

У нас есть конкурентоспособная команда. В сборной России будут игроки с известными именами, но этот турнир, как ожидается, будет широко открыт для всех. Просто нужно сыграть в свой лучший хоккей, и задача тренерского штаба — чтобы мы это сделали.

Мы знаем, что наши лучшие молодые игроки могут играть на этом уровне. Посмотрите, как Остон Мэттьюс играет в НХЛ. У нас талантливые юниоры, и мы обсуждали этих игроков до того, как приняли решение, — приводит USA Today слова Тони Гранато.