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До 7 градусов: в Бресте и Гродно было рекордно тепло 1 января
02.01.2018 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Белорусские синоптики в третий раз за неделю зафиксировали аномально высокие температуры, в частности, рекордно тепло было в Бресте и Гродно.
© Sputnik/ Владимир Сергеев
В первый день 2018 года было не по-зимнему комфортно в Бресте: в областном центре 1 января воздух прогрелся до 7 градусов со знаком "плюс". Этот показатель всего на одну десятую градуса меньше абсолютного максимума за всю историю метеонаблюдений. А прошлое температурное достижение в Бресте было на 0,8 меньше, чем в нынешнем году.
В Гродно в начале года было не так "рекордно", но все же максимум продвинулся на 0,2 пункта. В городе термометр показал 6,7 градуса.
Этот природный максимум — уже третий за последнюю неделю. Погода 31 декабря побила температурные рекорды нескольких десятилетий. А
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По предварительному прогнозу, в январе часто будет сохраняться плюсовая температура.
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