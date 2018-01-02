До 7 градусов: в Бресте и Гродно было рекордно тепло 1 января

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Белорусские синоптики в третий раз за неделю зафиксировали аномально высокие температуры, в частности, рекордно тепло было в Бресте и Гродно.



© Sputnik/ Владимир Сергеев Предварительный прогноз: январь будет теплее обычного

В первый день 2018 года было не по-зимнему комфортно в Бресте: в областном центре 1 января воздух прогрелся до 7 градусов со знаком "плюс". Этот показатель всего на одну десятую градуса меньше абсолютного максимума за всю историю метеонаблюдений. А прошлое температурное достижение в Бресте было на 0,8 меньше, чем в нынешнем году.

В Гродно в начале года было не так "рекордно", но все же максимум продвинулся на 0,2 пункта. В городе термометр показал 6,7 градуса.

Этот природный максимум — уже третий за последнюю неделю. Погода 31 декабря побила температурные рекорды нескольких десятилетий. А 29 декабря как никогда тепло было в Минске (6,6 градуса), в Гомеле (7,8 градуса), Витебске (5 градусов) и Могилеве (6,2 градуса).

Согласно прогнозам синоптиков , в январе белорусов ждет теплая погода с дождями и туманами, поэтому не исключаются и новые рекорды.