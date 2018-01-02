В Солигорске сотрудник ГАИ сбил пешехода

В Солигорске 29 декабря 2017 года на нерегулируемом пешеходном переходе сотрудник ГАИ сбил пешехода. Об этом на своей странице написала пострадавшая — жительница города Солигорск. В отношении сотрудника, допустившего ДТП, проводится проверка.





Со слов пострадавшей Ольги известно, что утром 29 декабря она шла по пешеходному переходу и ее сбил сотрудник ГАИ на служебном автомобиле. Вот что пишет девушка (орфография сохранена):

— В 7.50 убедившись в безопасности, начала переходить дорогу. Успела перейти только одну полосу, как была сбита патрульной машиной ГАИ. От столкновения было разбито лобовое стекло со стороны пассажира. Меня подняли, осмотрели и посадили в машину. Скорую сотрудник даже и не предложил вызвать, не говоря уже о том, что он ОБЯЗАН был вызвать скорую. Сбивший вызвал своих коллег, замеры и все прочее были сделаны очень быстро. Свидетей ДТП даже и не пытались записать, хотя таковых было много. На фото не видно, но в это время в арке стояли машины, люди ехали на работу. После меня завезли в приемный покой, на некоторое время оставили и удалились. Быстро приехало начальство гаи, что-то там постояли и так же быстро исчезли. Дальше сотрудники ГАИ завели в кабинет. Врач начал осмотр, опрос. Сотррудники удалились. И дальше началось мое хождение по кабинетами, снимки и невропатолог. У невропатолога выяснилось, что изначально в приемном мне написали, что я шла и резко упала, поэтому и было отказано в МРТ. Когда сидела под кабинетом, позвонила в ГАИ и сказала, что так не делается привезли и бросили. На что мне ответили, что сейчас приедет сотрудник. Приехал когда все кабинеты прошла. В приемном не посчитали нужным положить в больницу на обследование. После чего сотрудником была доставлена в ГАИ. После ГАИ пошла на работу, где я упала в обморок. Коллеги вызвали скорую, я была госпитализирована и положена в больницу на обследование.

В ГАИ факт аварии подтвердили. В отношении сотрудника проводится проверка.