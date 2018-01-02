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В Минске мусоровоз насмерть сбил женщину

02.01.2018 21:49 — Разное | Tut.by  
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Днем в Минске произошла смертельная авария. Мусоровоз насмерть сбил женщину. Об этом AUTO.TUT.BY cообщил очевидец. 

Авария произошла днем 2 января в столичном микрорайоне Курасовщина. Мусоровоз ехал у дома № 1/1 по улице Корженевского. Пока не ясно по какой причине произошла трагедия. Известно, что водитель мусоровоза наехал на женщину, она погибла на месте аварии. Проводится проверка. 

 
Теги: Минск
 
 
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О ДТП сообщил очевидец аварии.

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