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Белорусские хоккеисты в драматичном матче проиграли датчанам на молодежном ЧМ

03.01.2018 00:54 — Разное | Tut.by  
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею обиднейшим образом проиграла Дании в первом матче за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира — 4:5 (0:2, 2:0, 2:3).


IIHF

Встреча началась для нашей команды не лучшим образом. В первом периоде датчане владели преимуществом и дважды огорчили нашего вратаря Андрея Грищенко. Голами отметились Йонас Рондбьерг и Филлип Шульц — 0:2.

Вторую двадцатиминутку наш соперник начал в большинстве, но под прессингом белорусов они потеряли шайбу за своими воротами, ее подхватил Илья Литвинов, набросил на «пятак», где она встретилась с игроком датчан и от него срикошетила в ворота — 1:2.

А на 30-й минуте белорусы сравняли счет. Дальний бросок Владислава Еременко в большинстве стал неберущимся для Каспера Крога — 2:2.

В начале третьего периода был удален Виктор Бовбель, но датчане вновь небрежно сыграли в большинстве. Иван Дроздов перехватил шайбу во время перепасовки соперника и, эффектно убрав вратаря на торможении, вывел Беларусь вперед — 3:2.

Преимущество нашей команды на 49-й минуте закрепил Игорь Мартынов, реализовавший большинство, — 4:2.

Впрочем, практически сразу же Йоахим Бличфелд сократил отставание — 4:3.

Далее шла равная игра, более того, казалось, белорусы контролируют ход встречи, но все изменилось на последней минуте. Датчане заменили вратаря на шестого полевого игрока и закрепились в зоне. Мальте Сетков решился на бросок от синей линии, шайба прошла мимо ворот, отскочила от борта к штанге, где ее уже ждал Бличфелд, сравняв счет за 33 секунды до сирены.

Казалось, победитель будет определяться в овертайме, но окрыленные успехом датчане пошли вперед, перехватили шайбу и нанесли бросок с острого угла. За 15 секунд до сирены после этой н самой опасной попытки Андреаса Грундтвига шайба прошла между щитками Андрея Грищенко — 4:5.

Беларусь: Грищенко (Родик); Еременко — Дерябин, Бовбель — Шарангович (А) — М. Сушко (К); Гостев — Соколовский, Мартынов — Пищук — Дроздов; Буровцев — Габрусь, Михальчук — Литвинов (А) — Лукашевич; Рядченко — Гринкевич — Асташевич; Мартынюк, Анисимов.

Второй матч серии за выживание пройдет 4 января. Место в элите сохранит команда, которая первой одержит две победы.

 
 
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею обиднейшим образом проиграла Дании в первом матче за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира - 4:5 (0:2, 2:0, 2:3).

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