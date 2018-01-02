Семь компаний с белорусским капиталом включено в реестр крупнейших налогоплательщиков Украины

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Соответствующий список на 2018 год, состоящий из 1364 юридического лица, обнародовала Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

Накануне Нового года украинские налоговики серьезно подкорректировали реестр, который первоначально включал в себя 2594 предприятия. Однако в декабре 2017 года были прияты изменения в налоговый кодекс, согласно которым крупнейшим налогоплательщиком считается юридическое лицо (или постоянное представительство нерезидента на территории Украины) либо с годовым объемом дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательные налоговые (отчетные) квартала свыше 50 млн евро, либо с общей суммой уплаченных в госбюджет налогов, сборов и платежей за тот же период свыше 1 млн евро при условии, что без таможенных платежей она выше 0,5 млн евро. Ранее требования были меньше, поэтому из списка были исключены 1230 компаний.

Среди соответствующих новым требованиям ГФС оказалось около десятка компаний с белорусским капиталом .

Так, в их числе украинскими налоговиками названа дочерняя компания разработчика и дистрибутора программного обеспечения EPAM Systems. В Украине у EPAM пять офисов разработки – в Киеве, Харькове, Львове, Виннице и Днепре. В 2017 году EPAM Systems, в которой трудятся 4,8 тыс. человек, была крупнейшим работодателем в украинской IT-отрасли.

В реестр входят дистрибутор компьютерной техники “ASBIS-Украина», владельцем которой является белорусский бизнесмен Сергей Костевич, а также несколько торгово-сервисных предприятий известных белорусских госпредприятий – совместное предприятие «Кривбасс-БелАЗ-сервис СП», один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на украинский рынок «БНК-Украина», дистрибутор химических продуктов «Белнефтехима» «БНХ-Украина», автомобильной техники ТД «МАЗ-Украина» и шин Украинский ТД «Белшина».

В число крупнейших налогоплательщиков входят крупнейшие украинские бизнесы и дочки транснациональных корпораций – «Укргаздобыча», «Нафтогаз Украины», «Энергоатом», «Укрнафта», «Укртрансгаз», ДТЕК, СКМ, “Метинвест Холдинг” и его “дочки”, “Концерн “Галнафтогаз”, “Киевстар”, “Приватбанк”, “Мироновский хлебопродукт”, “Дарниця”, “СОКАР Петролеум”, “Антонов”, ИСД, “БАТ-Прилуки”, Филип Моррис Украина”, “АТБ-Маркет”, “Рошен”, “Эпицентр К”, “Оболонь”, “Мотор СИЧ”, “Нибулон”, “Артемсоль”, футбольные клубы “Шахтер” и киевское “Динамо”, “Укроборонпром”, «Яндекс Украина», аэропорты «Борисполь» и «Львов», Киевский метрополитен, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» и прочие.