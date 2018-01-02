«Наша семья состоит из 4 человек: муж, жена, сын-школьник и сын-детсадовец, — рассказывает Надежда из Гомеля, приславшая свою историю на конкурс „Мой бюджет“ . — На данный момент основным источником дохода и материального благополучия является муж. Его ежемесячная зарплата составляет 850 рублей, к тому же у него имеется пассивный доход в размере 140 рублей».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Раньше всегда старались отложить на вклад 20−30% доходов

— Что касается меня, то до сентября я работала после выхода из декретного отпуска 1,5 года в системе образования (зарплата была 300 рублей). Затем решила пойти учиться на вечернюю форму в институт переподготовки кадров и, соответственно, лучше присмотреть за семьей. У меня есть свой, хоть и маленький доход — 60 рублей (это проценты с депозита в банке).

С мужем мы еще до свадьбы начали понемногу копить и хранить в банке свои сбережения. 20−30% своих доходов мы откладывали всегда. Правда, сейчас не получается, т.к. живем на одну зарплату.

Итак, доход на семью 1050 рублей в целом, но я распоряжаюсь 760 рублями, а остальными деньгами — муж (обслуживает машину, платит за гараж, телефон, если что-то остается, то откладывает на отдых или на непредвиденные расходы). Иногда мне помогают деньгами родители. Их я трачу на оплату учебы (всего нужно 1000 рублей за период обучения в 1,6 месяца). Родители — работающие пенсионеры, могут и хотят оказать поддержку.

Живем мы в собственной благоустроенной 3-комнатной квартире. В лучшие времена мы сделали в ней хороший ремонт, купили все необходимое из мебели и техники, поэтому никаких капиталовложений она пока не требует. Только если что-то из предметов интерьера понравится, то покупаем. Кредитов, долгов и рассрочек нет. Если и возьмем когда-нибудь что-нибудь в кредит, то только на образование детям или на недвижимость.

Коммунальные платежи в этом месяце составили 85 рублей, интернет — 20 рублей, мой телефон — 10 рублей. Детский сад — 24 рубля (платных кружков нет). Каждый месяц сдаю в сад по 5 рублей, а в школу — 3 рубля. После обязательных выплат остается 610 рублей.

Мясо и овощи берем у родителей в деревне



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Питание. Сразу отмечу, что мои родители живут в деревне, так что мясом и овощами мы обеспечены. Так как я сижу дома, то у меня есть возможность готовить все самой, не покупать полуфабрикаты и потратить чуть больше времени на походы в те, магазины, где продукты дешевле. В день на продукты у меня ограниченный лимит — 10 рублей (соответственно, в месяц уходит 300−310 рублей.) Бакалею покупаю в "Евроопт", молочные продукты, рыбу, сладости — на рынке. Впрок стараюсь ничего не покупать, только по мере необходимости. При разумном подходе и правильно составленном меню, поверьте, этого хватает. Никаких вредных продуктов не берем, изысканные блюда готовим только по праздникам. К тому же один ребенок питается в саду, а второй ест в школе (один раз). Остается 290 рублей.

Моющие, чистящие средства покупаются после мониторинга цен магазинов «Мила», «Остров чистоты» и иногда «Евроопт». Всегда есть хорошая 50% скидка — вот тогда я и покупаю необходимый товар. Могу только ориентировочно сказать, что сумма варьируется в пределах 15 рублей в месяц. Остаток — 275 рублей.

На косметические средства уходит значительная сумма, потому что крема, пенки, шампуни, бальзамы стоят недешево и их нужно много. Предпочитаю косметику зарубежных производителей. Но и на этот товар есть всегда хорошая скидка. Эта статья расходов составляет — 50 рублей в месяц. Остаток — 225 рублей.

Лекарственные средства, медицинские услуги. 2 раза в год каждому ребенку покупаю витамины и рыбий жир. От случая к случаю приходится посещать платную стоматологию.

Досуг и развлечения. Старший ребенок бесплатно посещает бассейн (3 раза в неделю) в спортивной школе по водному поло. Я с младшим ребенком иногда могу сходить в бассейн: сеанс обходится в 5 рублей. Кафе или какая-нибудь интересная выставка — по мере возможности, их оплачивает муж. Игрушки детям покупаем редко. Старшему они уже неинтересны, а младшему досталось наследство от старшего. Ходим в детскую библиотеку за книгами и журналами.

Что касается покупок одежды и обуви, то дело обстоит так. Муж у меня служит, форму и обувь ему выдают, поэтому много одежды ему и не надо, а если что-то покупаем, то за его средства, в мой бюджет они не включаются. Обувь детям покупаю в Кари-кидс (когда есть акция «купи 2, получи 3 в подарок»). За 90 рублей в этом сезоне купила зимнюю обувь детям (3 шт.). Вместо 260 рублей заплатили почти в 3 раза меньше. Верхнюю одежду покупаем качественную, собирая деньги несколько месяцев, так эти вещи и носятся годами и выглядят хорошо. Не обходим стороной и секонд-хенды. За минимальные деньги можно купить очень хорошие вещи, особенно для детей.

И напоследок хочу сказать, что главное в планировании бюджета — это понять, что для тебя важно из материальных ценностей (если любишь покушать — то и денег много тратится на питание, если гонишься за красивой, модной одеждой — твоя дорога в бутик и каждый месяц и т.д.). Не нужно совершать необдуманных эмоциональных покупок, тратить нужно стараться меньше, чем зарабатываешь, и находить выгодные для твоего кошелька предложения, даже если придется обойти весь город.

А у вас как распределяется семейный бюджет? Ждем ваших историй на конкурс ! Для участия необходимо прислать свою историю на электронный адрес: olga.antipenko@tutby.com, с пометкой «Мой бюджет». Уже опубликованные истории можно прочитать здесь .