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Астронавты впервые идентифицировали неизвестные микробы на МКС
Американские астронавты впервые прямо в космосе идентифицировали бактерии, найденные на МКС. И речь не идет о каких-то внеземных микроорганизмах,
Если ранее для идентификации микроорганизмов пробы направлялись на Землю, то сейчас, впервые в истории, благодаря проекту NASA под названием Genes in Space-3, это произошло на самой станции.
Однако найденные микроорганизмы оказались не «космическими пришельцами», а вполне обычными земными обитателями.
Дело в том, что несмотря на максимально возможную стерилизацию перед вылетом, люди все равно переносят на себе и своем оборудовании микроскопические организмы. Сообщается, что даже самая экстремальная дезинфекция снижает количество микробов лишь до 300 на квадратный метр (в то время как на свежевымытом полу на кухне их миллиарды).
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Нет, это не следы внеземной цивилизации.
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