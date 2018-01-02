Астронавты впервые идентифицировали неизвестные микробы на МКС

Американские астронавты впервые прямо в космосе идентифицировали бактерии, найденные на МКС. И речь не идет о каких-то внеземных микроорганизмах, пишет sciencealert.com.



Фото: NASA

Если ранее для идентификации микроорганизмов пробы направлялись на Землю, то сейчас, впервые в истории, благодаря проекту NASA под названием Genes in Space-3, это произошло на самой станции.

Однако найденные микроорганизмы оказались не «космическими пришельцами», а вполне обычными земными обитателями.

Дело в том, что несмотря на максимально возможную стерилизацию перед вылетом, люди все равно переносят на себе и своем оборудовании микроскопические организмы. Сообщается, что даже самая экстремальная дезинфекция снижает количество микробов лишь до 300 на квадратный метр (в то время как на свежевымытом полу на кухне их миллиарды).