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Жительница США использовала лотерейный билет с выигрышем 5 млн долларов как закладку для книги

03.01.2018 13:07 — Разное | Tut.by  
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Жительница американского города Эджуотер (штат Нью-Джерси) Оксана Захаров выиграла в моментальную лотерею 5 млн долларов благодаря билету, который она долгое время использовала в качестве закладки в книге. Об этом сообщило во вторник агентство UPI.

Во время поездки на Манхэттен за покупками в конце декабря 56-летняя Оксана Захаров собиралась купить лотерейный билет за 1 доллар, но ей вместо этого по ошибке предложили купон стоимостью 10 долларов. «Когда продавец вручил мне не тот билет, я расстроилась и решила не отказываться, а просто купить его, — отметила женщина. — По правде говоря, я использовала билет в качестве закладки в книге на протяжении нескольких недель, пока все же не решила стереть защитный слой».

Оксана Захаров призналась, что, узнав о выигрыше, сразу была настроена скептически, так как «прежде никогда ничего не выигрывала». «Я была уверена, что билет поддельный, пока не принесла его в центральный офис нью-йоркской лотереи, где мне сказали, что он настоящий», — подчеркнула жительница Нью-Джерси.

Женщина стала одним из немногих победителей в лотерею, кто согласился получить приз в виде регулярных выплат в течение более 20 лет, а не забрать все деньги сразу. Таким образом Захаров в течение 19 лет будет получать свои 5 млн долларов в качестве платежей в размере 260 тысяч долларов (172 тысяч долларов за вычетом налогов) и одного единовременного — в размере 60 тысяч долларов (39708 долларов за вычетом налогов). После этого она продолжит получать ежегодные выплаты в размере 172 тысячи долларов (с учетом налогов) всю оставшуюся жизнь.

Счастливица планирует потратить часть выигрыша на семейный отдых на Багамах, а остальное — на оплату получения высшего образования для двоих детей, чтобы не брать ради этого кредит в банке.

Захаров стала 88-м победителем в нью-йоркской лотерее. Предыдущий победитель в прошлом году получил приз, превышающий 1 миллион долларов.

Моментальные лотереи в США проводятся гораздо чаще тиражных, не предполагают выбора чисел и заполнения карточек, а также ожидания итогового розыгрыша. Участникам необходимо лишь стереть защитное поле и узнать свой выигрыш. Но главные призы в моментальных лотереях составляют чаще несколько сотен тысяч долларов и только в редких случаях достигают нескольких миллионов.

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Женщина стала одним из немногих победителей в лотерею, кто согласился получить приз в виде регулярных выплат в течение более 20 лет.

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