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Белорусы в шоке: в январе зацвели некоторые растения и появились грибы

03.01.2018 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Зимнее цветение некоторых растений и появление грибов удивило многих белорусов — они активно публикуют фотографии последствий не совсем зимней погоды в социальных сетях.

​Весь декабрь температура воздуха держалась выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, достаточно тепло будет и в первые недели января — столбики термометров периодически будут показывать выше нуля, а на значительной части республики до сих пор нет снежного покрова.

Из-за подобной, совсем не зимней погоды раньше времени зацвели некоторые растения — в том числе и одуванчики, а также некоторые декоративные деревья и кустарники. Публикуют в социальных сетях белорусы и фотографии грибов — уже были найдены лисички и некоторые другие виды.

Как рассказал Sputnik старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Аркадий Скуратович, из-за отсутствия холодов цветут в первую очередь сорные и декоративные растения.

"Сорнякам главное — размножаться, поэтому они цветут при любом случае. Те же одуванчики, например. Немного потеплеет — они думают, что зима закончилась и уже можно цвести", — пояснил ботаник.

По словам специалиста, цвести сейчас могут и некоторые декоративные растения, в том числе плодовые: яблони, груши или каштаны.

"В большинстве своем они культивируются столетиями, если не тысячелетиями, и поэтому, можно так сказать, начали забывать свои гены. Они подумали, что зима уже закончилась, и начали цвести — например, некоторые фиалки. Если придут заморозки и ляжет снег, то цветы так и могут оставаться под ним, а цветение продолжится уже по весне. Наши растения к таким погодным аномалиям уже привыкли", — добавил эксперт.

Впрочем, отметил Скуратович, если зацвели плодовые деревья, им лучше оборвать соцветья. "Цветение — самый ответственный этап для растения, на него бросаются все силы. Нельзя, чтобы было истощение из-за несвоевременного цветения — иначе весной этого процесса может и не произойти", — заключил собеседник Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Если из-за слишком теплой погоды раньше времени зацвели яблони и груши, соцветья стоит оборвать.

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