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Назван лучший фильм недели: зрители в Минске голосуют рублем

03.01.2018 13:16 — Разное | Tut.by  
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После новогодних праздников в столичном прокате практически без изменений — перезагрузка новых «Елок» все еще удерживает лидерство. Однако есть претенденты и на выбывание из топ-5 — «Последние джедаи» идут в Минске менее успешно. Впрочем, кассовые сборы нового эпизода «Звездных воин» уже превысили миллиард долларов в мире. Подробнее — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


Новые и хорошо знакомые герои «Елок» снова влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу. Креативный продюсер проекта Жора Крыжовников обещал, что в новых «Елках» «вырастет процент юмора». Если вы его еще не посмотрели и с приходом рабочих будней новогоднее настроение куда-то улетучилось — милости просим — фильм все еще в прокате и занимает лидирующую позицию вторую неделю подряд.

Напомним, новый фильм, сценарий для которого писали студенты мастерской Крыжовникова и Бекмамбетова, уже шестой по счету. По традиции в перезапуске участвуют Ургант и Светлаков. Кроме того, команду комиков укрепил Дмитрий Нагиев.

В Минске картина собрала 107,2 тыс. рублей и завоевала первое место. Кстати, этот результат на 70% выше предыдущей премьерной недели.

Все предыдущие части «Елок» можно посмотреть в онлайн-кино на AFISHA.TUT.BY.

На втором месте — приключенческий фильм «Джуманджи: зов джунглей». Новые испытания находятся внутри джунглей, где герои должны снять проклятие с земли Джуманджи, пройдя несколько опасных уровней. Оказываясь в телах игровых аватаров (Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан), игроки учатся применять свои способности.


Результаты сборов, надо заметить, хорошие, но немного странные. В списке стран с наибольшим количеством зрителей — Малайзия и Индонезия, которые к голливудским премьерам относятся чаще всего очень сдержанно.

Сейчас сборы новых «Джуманджи» во всем мире составляют 138 млн долларов. Этого вполне достаточно для надежды, что картина окупится в прокате — ее бюджет составляет 90 млн долларов.

Сборы в Минске составили 78,3 тыс. рублей, а посмотрели фильм 14,9 тысячи человек.

Также в рейтинг самых кассовых фильмов Минска попали картины «Три богатыря и принцесса Египта» (53,3 тыс. рублей) — 3-е место и «Фердинанд» (46,1 тыс. рублей) — 4-е место.

Замыкает топ-5 фильм «Последние джедаи». Довольно сильное падение, однако фильм уже успел попасть в рейтинг наиболее кассовых картин, выпущенных в прошлом году. За неполные три недели проката «Последние джедаи» собрали в мировом прокате более миллиарда долларов. Несмотря на впечатляющие цифры, «Последние джедаи» в прокате менее успешны, чем предыдущий эпизод франшизы — «Пробуждение силы». Зато вышедший в 2016-м спин-офф «Изгой-один» уже проиграл восьмому эпизоду по общей кассе.


Результат праздничной недели в Минске остановился на 37,2 тыс. рублей.

Билеты в кино можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

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Кстати, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит розыгрыш — 10 билетов в кинотеатры Silver Screen Cinemas в Минске можно получить бесплатно. Розыгрыш продлится до 5 января. Для участия вам необходимо: скачать приложение «Афиша» для iOS или Android; открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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