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Назван лучший фильм недели: зрители в Минске голосуют рублем
После новогодних праздников в столичном прокате практически без изменений — перезагрузка новых «
Новые и хорошо знакомые герои «Елок» снова влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу. Креативный продюсер проекта Жора Крыжовников обещал, что в новых «Елках» «вырастет процент юмора». Если вы его еще не посмотрели и с приходом рабочих будней новогоднее настроение куда-то улетучилось — милости просим — фильм все еще в прокате и занимает лидирующую позицию вторую неделю подряд.
Напомним, новый фильм, сценарий для которого писали студенты мастерской Крыжовникова и Бекмамбетова, уже шестой по счету. По традиции в перезапуске участвуют Ургант и Светлаков. Кроме того, команду комиков укрепил Дмитрий Нагиев.
В Минске картина собрала 107,2 тыс. рублей и завоевала первое место. Кстати, этот результат на 70% выше предыдущей премьерной недели.
На втором месте — приключенческий фильм «
Результаты сборов, надо заметить, хорошие, но немного странные. В списке стран с наибольшим количеством зрителей — Малайзия и Индонезия, которые к голливудским премьерам относятся чаще всего очень сдержанно.
Сейчас сборы новых «Джуманджи» во всем мире составляют 138 млн долларов. Этого вполне достаточно для надежды, что картина окупится в прокате — ее бюджет составляет 90 млн долларов.
Сборы в Минске составили 78,3 тыс. рублей, а посмотрели фильм 14,9 тысячи человек.
Также в рейтинг самых кассовых фильмов Минска попали картины «
Замыкает топ-5 фильм «
Результат праздничной недели в Минске остановился на 37,2 тыс. рублей.
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