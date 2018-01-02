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ДТП с бензовозом в Италии, где погибли 6 человек, попало на видео
03.01.2018 13:34 — Разное | Sputnik Беларусь
Авария произошла 2 января на трассе между Брешией и Турином. Бензовоз, грузовик и легковой автомобиль столкнулись, поврежденные авто загорелись. В результате ДТП погиб водитель грузового авто, а также семья из пяти человек, в том числе двое детей, находившаяся в легковой машине.
На видео видно, как полыхают поврежденные машины. Черный дым, который виден за много километров, предупреждал автомобилистов о случившейся трагедии. ДТП случилось рядом с эстакадой.
Полицейские перекрыли шоссе и осмотрели место происшествия, чтобы установить точные причины столкновения. Проводится расследование. Известно, что легковушка была с французскими номерами.
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Бензовоз столкнулся с грузовиком и легковушкой на автомагистрали в северной Италии, в числе погибших оказались двое детей. Последствия жуткого ДТП смотрите на...
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