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900 тысяч лайков в Instagram: Джессика Альба показала фото новорожденного сына

03.01.2018 13:39 — Разное | Tut.by  
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Американская актриса Джессика Альба, которая на днях стала матерью в очередной раз, показала в Instagram снимок своего новорожденного сына. Фотография собрала более 900 тысяч лайков пользователей, сообщает Корреспондент.net.


Известно, что ребенок стал для Джессики Альбы и ее супруга Кэша Уоррена третьим. Пара уже воспитывает 9-летнюю дочь Онор Мари и шестилетнего Хэвена Гарнера.

«Лучший подарок на Новый год. Кэш и я чувствуем себя благословенными. Хэвен и Онор уже одержимы своим новым братиком», — прокомментировала снимок актриса.

Джессика Альба — актриса и бизнес-вумен, а также меценат. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Город грехов», «Фантастическая четверка», «Удачи, Чак» и других.

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Теги: Минск
 
 
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Американская актриса Джессика Альба, которая на днях стала матерью в очередной раз, показала в Instagram снимок своего новорожденного сына.

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