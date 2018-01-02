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900 тысяч лайков в Instagram: Джессика Альба показала фото новорожденного сына
Американская актриса Джессика Альба, которая на днях стала матерью в очередной раз, показала в Instagram снимок своего новорожденного сына. Фотография собрала более 900 тысяч лайков пользователей,
Известно, что ребенок стал для Джессики Альбы и ее супруга Кэша Уоррена третьим. Пара уже воспитывает 9-летнюю дочь Онор Мари и шестилетнего Хэвена Гарнера.
«Лучший подарок на Новый год. Кэш и я чувствуем себя благословенными. Хэвен и Онор уже одержимы своим новым братиком», — прокомментировала снимок актриса.
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Американская актриса Джессика Альба, которая на днях стала матерью в очередной раз, показала в Instagram снимок своего новорожденного сына.
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