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Новые тарифы на коммуналку и отказ от перекрестного субсидирования. Совмин - про реформы в ЖКХ

03.01.2018 13:35 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси намерены расширить перечень категорий граждан, которым по выявительному принципу выделяют безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Правительство также планирует ввести новые дифференцированные тарифы на ЖКУ и сделать их более прозрачными. Кроме того, в Беларуси намерены заняться тем, чтобы не допустить роста числа бедняков после оплаты коммуналки.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Об этом говорится в концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года, которую утвердило правительство постановлением № 34 от 21 декабря 2017 года.

Этот документ приняли по итогам республиканского семинара на тему «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», которое состоялось 20 октября прошлого года.

В правительстве напоминают, что белорусы получают господдержку на оплату ЖКУ через безналичные жилищные субсидии. «Основной задачей в сфере социальной защиты населения является совершенствование действующего механизма предоставления безналичных жилищных субсидий», — говорится в постановлении Совмина.

Так, правительство намерено расширить перечень категорий граждан, которым предоставляют безналичные жилищные субсидии по выявительному принципу, а также не допустить роста доли малообеспеченных домохозяйств (с доходами ниже бюджета прожиточного минимума) после оплаты ЖКУ.

Кроме того, концепцией совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года предусмотрено, что в Беларуси намерены:

  • обеспечить прозрачность формирования тарифов и стоимости ЖКУ;
  • сохранить доступность ЖКУ для населения;
  • решить вопрос гибкости ценообразования на ЖКУ в зависимости от их качества;
  • поэтапно ликвидировать перекрестного и бюджетного субсидирования;
  • стимулировать экономное и рациональное потребление услуг.

Для этого правительство планирует изменять тарифы на ЖКУ в увязке с ростом доходов населения, вводить новые дифференцированные тарифы на ЖКУ, а также оптимизировать тарифы на электроэнергию (в том числе используемую
для нужд отопления и горячего водоснабжения) и расширить потребителей, которые рассчитываются за электроэнергию по дифференцированным по времени суток тарифам.

Кроме того, в Беларуси намерены заняться поэтапным снижением тарифов на электроэнергию для потребителей реального сектора экономики, включая организации ЖКХ, в рамках ликвидации перекрестного субсидирования с учетом планируемого роста
реальных доходов населения. Концепцией совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года также предусмотрено развитие конкурентной среды при оказании услуг, не относящихся к сфере естественных монополий.

(Будет дополнено.)

 
 
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Правительство планирует ввести новые дифференцированные тарифы на ЖКУ и сделать их более прозрачными.

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