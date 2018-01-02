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Новые тарифы на коммуналку и отказ от перекрестного субсидирования. Совмин - про реформы в ЖКХ
В Беларуси намерены расширить перечень категорий граждан, которым по выявительному принципу выделяют безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Правительство также планирует ввести новые дифференцированные тарифы на ЖКУ и сделать их более прозрачными. Кроме того, в Беларуси намерены заняться тем, чтобы не допустить роста числа бедняков после оплаты коммуналки.
Об этом говорится в
Этот документ приняли по итогам республиканского семинара на тему «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», которое состоялось 20 октября прошлого года.
В правительстве напоминают, что белорусы получают господдержку на оплату ЖКУ через безналичные жилищные субсидии. «Основной задачей в сфере социальной защиты населения является совершенствование действующего механизма предоставления безналичных жилищных субсидий», — говорится в постановлении Совмина.
Так, правительство намерено расширить перечень категорий граждан, которым предоставляют безналичные жилищные субсидии по выявительному принципу, а также не допустить роста доли малообеспеченных домохозяйств (с доходами ниже бюджета прожиточного минимума) после оплаты ЖКУ.
Кроме того, концепцией совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года предусмотрено, что в Беларуси намерены:
Для этого правительство планирует изменять тарифы на ЖКУ в увязке с ростом доходов населения, вводить новые дифференцированные тарифы на ЖКУ, а также оптимизировать тарифы на электроэнергию (в том числе используемую
Кроме того, в Беларуси намерены заняться поэтапным снижением тарифов на электроэнергию для потребителей реального сектора экономики, включая организации ЖКХ, в рамках ликвидации перекрестного субсидирования с учетом планируемого роста
(Будет дополнено.)
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Правительство планирует ввести новые дифференцированные тарифы на ЖКУ и сделать их более прозрачными.
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