Сачек: наезд на женщину в Солигорске произошел по вине сотрудника ГАИ

Наезд на женщину-пешехода водителем служебного автомобиля Opel Astra Солигорского РУВД произошел 29 декабря около 7 часов 50 минут.



© Sputnik / Виктор Толочко Автомобиль ГАИ сбил женщину на переходе в Солигорске

"Местная жительница 1983 года рождения пересекала улицу Ленина по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по отношению к автомобилю", — рассказал Сачек.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу сотрудники ГАИ, где по результатам обследования был поставлен первоначальный диагноз - ушибы, гематомы и состояние алкогольного опьянения легкой степени.

"За рулем служебного автомобиля находился сотрудник ГАИ Солигорского РУВД 1974 года рождения. ДТП произошло в темное время суток на освещенном участке дороге. Состояние проезжей части — мокрый асфальт", — сказал Сачек.

Сотрудник ГАИ находился на службе, он прошел освидетельствование на степень своего физического состояния и при поступлении на службу в Солигорское РУВД, и уже после совершения ДТП непосредственно в медицинском учреждении, добавил собеседник Sputnik.

По данному поводу УВД Миноблисполкома проводит проверку, по результатам которой будут даны окончательные правовые оценки произошедшего.

"По предварительной оценке, мы считаем, что это ДТП было совершено по вине сотрудника ГАИ. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, связанного с непропуском пешехода на пешеходном переходе", — сказал Сачек.

Мера ответственности водителя будет установлена после выводов судебно-медицинской экспертизы и будет зависеть от тяжести последствий для здоровья потерпевшей.

"Тем не менее, на сегодняшний день у нас нет оснований считать, что у пострадавшей имеются серьезные вопросы со здоровьем", — отметил собеседник.

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Комментарий начальника пресс-службы УВД Миноблисполкома Евгения Сачека слушайте на радио Sputnik Беларусь.