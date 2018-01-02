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Поворот дьявола: жуткие кадры с места ДТП в Перу

03.01.2018 13:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как минимум 48 человек погибло в результате аварии, случившейся в Перу после столкновения автобуса с грузовой фурой. Автобус упал с высоты почти в сто метров.

В автобусе находилось пятьдесят человек. Большинство пассажиров возвращались после новогодних праздников, которые традиционно многие проводят за городом. Трагедия произошла недалеко от города Лима, перуанской столицы, на участке дороги, который известен как Curva del Diablo (поворот дьявола — Sputnik). Пятерых выживших после инцидента доставили в больницу.

Предварительный анализ данных GPS показал, что водители фуры и автобуса двигались с превышением скорости.

Президент Перу Педро Пабло Кучински выразил соболезнования семьям жертв катастрофы. 

Еще одна трагедия в Перу произошла во вторник в провинции Ла-Конвенсьон: в результате обрушения висячего моста через реку Апуримак в районе Кимбири погибли пять человек, 16 числятся пропавшими без вести. 14 человек были спасены.

 
 
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Смотрите на видео, как в Перу на серпантине автобус рухнул в пропасть.

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