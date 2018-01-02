Помогаем с выбором: лучшие смартфоны для селфи, которые можно купить в Беларуси

Качественная камера — один из основных критериев при выборе современного смартфона. Это также относится к фронтальному фотомодулю. В сегодняшней подборке говорим о пяти аппаратах, с помощью которых можно получить отличные селфи-снимки.

Huawei Mate 10 Lite





Этот гаджет оснащается сдвоенной фронтальной камерой. Разрешение первого модуля — 13 Мп, вспомогательного — 2 Мп. Последний используется при фотографировании с эффектом боке. Кроме того, степень и зону фокусировки размытия можно настроить после съемки. Есть фронтальная вспышка.

Подобное сочетание позволяет получать отличные селфи-снимки с высокой детализацией мелких объектов в кадре (читайте наш обзор ).

К другим техническим характеристикам относится 5,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 (2160 на 1080 пикселей), процессор Kirin 659, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Емкость встроенного аккумулятора — 3340 мАч, полного заряда которого хватает на полтора дня работы. Разрешение первого модуля основной камеры составляет 16 Мп, дополнительного — 2 Мп.

Sony Xperia XA1 Ultra



Фото: PhoneArena

Разрешение селфи-камеры этого смартфона составляет 16 Мп. Из ее интересных особенностей выделяется технология оптической стабилизации (OIS). Она нивелирует движения рук и позволяет делать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности, а также лучше снимать видео. Присутствует здесь и фронтальная вспышка.

Диагональ экрана устройства составляет 6 дюймов. Соотношение сторон стандартное — 16:9 (1920 на 1080 пикселей). Процессор - MediaTek Helio P20, который дополняется 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. Емкость батареи — 2700 мАч. Основная камера одинарная, разрешением в 23 Мп.

ASUS ZenFone 4 Selfie Pro



Фото: Lowyat.NET

Устройство оснащается сдвоенной фронтальной камерой с сенсорами Sony IMX362 на 12 Мп. При этом дополнительный модуль — широкоугольный, и позволяет делать снимки с 120-градусным полем обзора. Присутствует выделенная селфи-вспышка.

Гаджет работает на процессоре Snapdragon 625 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ основной памяти. Емкость аккумулятора — 3000 мАч. Разрешение 5,5-дюймового экрана составляет 1920 на 1080 пикселей. Основная камера на задней стороне корпуса одинарная. Ее разрешение — 16 Мп.

Meizu Pro 7





Отличительной чертой смартфона является дополнительный дисплей, который расположен на задней стороне корпуса. Таким образом основную камеру устройства (два модуля на 12 Мп, f/2.0) фактически можно использовать в качестве фронтальной, видя свое лицо в миниатюрном экране.

Аппарат оснащается 5,2-дюймовым экраном разрешением в 1920 на 1080 пикселей, процессором MediaTek Helio P25, а также 4/64 ГБ памяти. Емкость аккумулятора — 3000 мАч. Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп.

Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+

В обоих гаджетах производитель сделал акцент на фронтальных камерах, которые получили сразу два модуля. Разрешение первого — 16 Мп, дополнительного — 8 Мп (диафрагма обоих — f/1.9).





Качество селфи-снимков, сделанных в «классическом» режиме, можно смело охарактеризовать как «выше среднего». Дополнительный модуль позволяет делать фотографии с эффектом размытия заднего фона, а также широким углом обзора в 85 градусов (почитайте наш обзор ).

Разрешение дисплеев обоих аппаратов одинаковое — 2220 на 1080 пикселей, диагонали разные. Galaxy A8 оснащается 5,6-дюймовой панелью, Galaxy A8+ — 6-дюймовой. Отличия также есть в емкости аккумуляторов. Младшая модель оснащается батареей на 3000 мАч, старшая — 3500 мАч.

В остальном различий в характеристиках нет. Процессором выступает чип Exynos 7885, который дополняется 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Разрешение одинарной основной камеры — 16 Мп.

Оба смартфона появятся в официальной продаже в Беларуси уже на этой неделе.