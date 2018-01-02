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Картинка дня: фотография птиц, сделанная в идеальный момент

03.01.2018 14:03 — Разное | Tut.by  
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Немецкий фотограф Даниэль Бибер сделал кадр, в который сложно поверить: сотни птиц сформировали облако, которое по форме напоминает гигантскую летящую птицу. Снимок опубликован на сайте фотоконкурса Швейцарского орнитологического института.


Фото: Daniel Biber / photo.vogelwarte.ch

«На северо-востоке Испании сотни тысяч обыкновенных скворцов собираются в ночное время, — рассказал фотограф в комментарии к снимку. — Пока я смотрел на это зрелище, взлетающая стая неожиданно приобрела форму огромной летящей птицы. Какая удача!»

Бибер снимал стаи скворцов на протяжении нескольких дней в испанском регионе Коста-Брава. Только пересматривая снимки дома, он обнаружил, насколько необычную форму приняла стая. По его словам, у птиц выстраивание заняло меньше 10 секунд.

Скоординированное движение скворцов называют «мурмурация» (murmuration — от английского слова «ропот»).  На видео это выглядит как живое облако:

Ученые полагают, что птицы устраивают это завораживающее зрелище, когда ищут укрытие или скрываются от хищников. Правда, до сих пор неизвестно, как скворцам удается достичь такой невероятной синхронности.

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Неизвестно, как скворцам удается достичь такой невероятной синхронности.

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