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МиГ-29К загорелся на взлетной полосе в Индии
Во время взлета в индийском Даболим штата Гоа палубный истребитель МиГ-29К съехал со взлетной полосы и загорелся.
Пилот в кабине был новичком — он проходил обучение на данном типе истребителя. После аварии ему удалось быстро покинуть МиГ-29К. В результате аварии никто из персонала не пострадал, но сам истребитель получил значительные повреждения.
МиГ-29К/КУБ были поставлены в Индию из России. Контракт был завершен в феврале прошлого года. В планере МиГ-29К используется до 20% композитных материалов. Конструкторам удалось снизить заметность машины в радио- и инфракрасном спектрах.
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Пилот в кабине был новичком - он проходил обучение на данном типе истребителя.
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