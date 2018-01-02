МиГ-29К загорелся на взлетной полосе в Индии

Во время взлета в индийском Даболим штата Гоа палубный истребитель МиГ-29К съехал со взлетной полосы и загорелся. Видео с места происшествия опубликовало издание The Times of India на своем канале в YouTube.

Пилот в кабине был новичком — он проходил обучение на данном типе истребителя. После аварии ему удалось быстро покинуть МиГ-29К. В результате аварии никто из персонала не пострадал, но сам истребитель получил значительные повреждения.

МиГ-29К/КУБ были поставлены в Индию из России. Контракт был завершен в феврале прошлого года. В планере МиГ-29К используется до 20% композитных материалов. Конструкторам удалось снизить заметность машины в радио- и инфракрасном спектрах.