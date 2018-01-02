На М1 два автомобиля переехали лежавшего на дороге мужчину. Оба водителя скрылись

В Жабинковском районе лежащего на дороге мужчину переехали два автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Смертельная авария произошла 3 января, около 00.40, на 39-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. Здесь два автомобиля переехали лежавшего в первой полосе 34-летнего мужчину, жителя поселка Ленинский. От полученных в результате наездов травм он умер на месте происшествия.

Оба водителя уехали с места ДТП, но были установлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГАИ. Один из них управлял легковым Peugeot, второй — грузовым Mercedes.