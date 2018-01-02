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На М1 два автомобиля переехали лежавшего на дороге мужчину. Оба водителя скрылись

03.01.2018 13:55 — Разное | Tut.by  
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В Жабинковском районе лежащего на дороге мужчину переехали два автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Смертельная авария произошла 3 января, около 00.40, на 39-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. Здесь два автомобиля переехали лежавшего в первой полосе 34-летнего мужчину, жителя поселка Ленинский. От полученных в результате наездов травм он умер на месте происшествия.

Оба водителя уехали с места ДТП, но были установлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГАИ. Один из них управлял легковым Peugeot, второй — грузовым Mercedes.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Смертельная авария произошла 3 января, около 00.40, на 39-м километре трассы М1 Брест - Минск - граница РФ.

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