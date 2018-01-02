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Могилевский "Днепр" остался без главного тренера

03.01.2018 13:54 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев покинул клуб по окончании действия контракта, сообщает пресс-служба могилевского футбольного клуба.


Александр Седнев. Фото: dneprmohylev.klubweb.cz

Александр Седнев принял решение не продлевать соглашение с клубом.

Седнев возглавил «Днепр» в январе 2016 года. За это время под его руководством команда заняла 2-е место в первой лиге, завоевав путевку в сильнейший дивизион, где заняла 12-ю позицию.

 
 
Ссылка на источник 81
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Главный тренер "Днепра" Александр Седнев покинул клуб по окончании действия контракта.

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