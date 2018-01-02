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Могилевский "Днепр" остался без главного тренера
Главный тренер «Днепра» Александр Седнев покинул клуб по окончании действия контракта, сообщает
Александр Седнев принял решение не продлевать соглашение с клубом.
Седнев возглавил «Днепр» в январе 2016 года. За это время под его руководством команда заняла 2-е место в первой лиге, завоевав путевку в сильнейший дивизион, где заняла 12-ю позицию.
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Главный тренер "Днепра" Александр Седнев покинул клуб по окончании действия контракта.
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