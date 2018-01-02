В Пружанском районе Volkswagen насмерть сбил зубра

В Пружанском районе под колесами легковушки погиб молодой зубр. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 1 января около 04.50. По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Р85 Слоним — Высокое. На 101-м километре дороги он совершил наезд на зубра, который внезапно выбежал на проезжую часть.





В результате ДТП животное от полученных травм погибло на месте.