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В Пружанском районе Volkswagen насмерть сбил зубра

03.01.2018 14:18 — Разное | Tut.by  
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В Пружанском районе под колесами легковушки погиб молодой зубр. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 1 января около 04.50. По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Р85 Слоним — Высокое. На 101-м километре дороги он совершил наезд на зубра, который внезапно выбежал на проезжую часть.


В результате ДТП животное от полученных травм погибло на месте.

 
 
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Авария произошла 1 января, около 04.50, на трассе Р85 Слоним - Высокое.

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