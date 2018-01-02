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В Пружанском районе Volkswagen насмерть сбил зубра
В Пружанском районе под колесами легковушки погиб молодой зубр. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 1 января около 04.50. По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Р85 Слоним — Высокое. На 101-м километре дороги он совершил наезд на зубра, который внезапно выбежал на проезжую часть.
В результате ДТП животное от полученных травм погибло на месте.
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Авария произошла 1 января, около 04.50, на трассе Р85 Слоним - Высокое.
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