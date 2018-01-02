Бывший детский лагерь «Зеленое» в Ждановичском сельсовете снова выставили на аукцион за почти 300 тысяч долларов. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».





Первый аукцион по продаже лагеря площадью 4,5 гектара был назначен на 17 ноября 2017 года. Повторный же пройдет 10 января. Начальная цена недвижимого имущества — 596,6 тысячи рублей.

На торгах намерены продать административно-хозяйственное здание, специализированное сооружение водохозяйственного назначения, здание для бытового обслуживания населения, здание культурно-просветительного и зрелищного назначения, несколько зданий для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей, специализированное здание для общественного питания, здание для складов, торговых баз и материально-технического снабжения, а также ряд иных объектов.





Покупателю перейдут многолетние насаждения, расположенные на земельном участке, который предоставляется для обслуживания недвижимого имущества: сосна обыкновенная (702), береза повислая (4), ель обыкновенная (45), можжевельник обыкновенный (11). Они отчуждаются покупателю недвижимого имущества на безвозмездной основе.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: улица Герцена, 2а, кабинет 2, по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Последний день приема заявлений — 8 января до 16:00.