Лоукост Ryanair с 15 января меняет правила провоза багажа



фото: LIGA.net

На сайте авиаперевозчика Ryanair опубликованы новые правила провоза багажа, которые вступают в действие уже 15 января.

С собой на борт самолета Ryanair можно брать две сумки: большую - размером 55 см x 40 см x 20 см и весом до 10 кг - заберут в грузовой отсек самолета бесплатно на входе в гейт. В салон с собой можно взять сумку поменьше — 35 см x 20 см x 20 см. За провоз багажа, превышающего габариты, придется заплатить. Но в некоторых случаях в провозе может быть отказано вовсе, если это противоречит правилам безопасности.

Сотрудники авиакомпании советуют проверять габариты багажа перед посадкой с помощью специальных приспособлений для измерения — так называемых Bag Drop desk.

С собой в салон самолета сразу два предмета ручной клади можно будет взять лишь тем, кто оформил билеты с приоритетной посадкой (например, Priority Boarding или билет Plus/Flexi Plus), при условии, если это не будет противоречить эксплуатационным правилам. Priority Booking стоит 5 евро, если оформить его одновременно с покупкой билетов. Если же это сделать за 45 минут до вылета на сайте авиакомпании или в мобильном приложении, то комиссия составит 6 евро.