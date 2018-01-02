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Лоукост Ryanair с 15 января меняет правила провоза багажа
03.01.2018 14:27 — Разное | Ежедневник
фото: LIGA.net
На сайте авиаперевозчика Ryanair опубликованы новые правила провоза багажа, которые вступают в действие уже 15 января.
С собой на борт самолета Ryanair можно брать две сумки: большую - размером 55 см x 40 см x 20 см и весом до 10 кг - заберут в грузовой отсек самолета бесплатно на входе в гейт. В салон с собой можно взять сумку поменьше — 35 см x 20 см x 20 см. За провоз багажа, превышающего габариты, придется заплатить. Но в некоторых случаях в провозе может быть отказано вовсе, если это противоречит правилам безопасности.
Сотрудники авиакомпании советуют проверять габариты багажа перед посадкой с помощью специальных приспособлений для измерения — так называемых Bag Drop desk.
С собой в салон самолета сразу два предмета ручной клади можно будет взять лишь тем, кто оформил билеты с приоритетной посадкой (например, Priority Boarding или билет Plus/Flexi Plus), при условии, если это не будет противоречить эксплуатационным правилам. Priority Booking стоит 5 евро, если оформить его одновременно с покупкой билетов. Если же это сделать за 45 минут до вылета на сайте авиакомпании или в мобильном приложении, то комиссия составит 6 евро.
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На сайте авиаперевозчика Ryanair опубликованы новые правила провоза багажа, которые вступают в действие уже 15 января.
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