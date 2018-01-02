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Минское "Динамо" играет в гостях с "Металлургом". Онлайн TUT!

03.01.2018 14:51 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проведет сегодня первый в 2018 году матч Континентальной хоккейной лиге.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Магнитогорске «зубры» сыграют с одним c двукратным обладателем Кубка Гагарина — «Металлургом».

Благодаря победе над питерским СКА минчане приблизились к зоне плей-офф, но для попадания в восьмерку «Динамо» нужно обыгрывать большие команды и дальше. Тем более, опыт побед над «Металлургом» в этом сезоне уже есть. На домашней арене «зубры» победили клуб из Магнитогорска со счетом 5:3, уступая после двух периодов 0:3.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

 
 
Ссылка на источник 101
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Минское "Динамо" проводит первый в 2018 году матч Континентальной хоккейной лиге.

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