Минское «Динамо» проведет сегодня первый в 2018 году матч Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Магнитогорске «зубры» сыграют с одним c двукратным обладателем Кубка Гагарина — «Металлургом».

Благодаря победе над питерским СКА минчане приблизились к зоне плей-офф, но для попадания в восьмерку «Динамо» нужно обыгрывать большие команды и дальше. Тем более, опыт побед над «Металлургом» в этом сезоне уже есть. На домашней арене «зубры» победили клуб из Магнитогорска со счетом 5:3, уступая после двух периодов 0:3.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.