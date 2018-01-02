﻿ В ГАИ рассказали, где в январе будут работать мобильные камеры фотофиксации. 21.by
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В ГАИ рассказали, где в январе будут работать мобильные камеры фотофиксации

03.01.2018 14:45 — Разное | Tut.by  
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С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в январе 2018 года.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 20.00 до 02.00.

Дата

Контролируемое направление

Скоростные ограничения, км/ч

04.12

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

60

60

60

05.12

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

06.12

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Орловская, 80

60

60

60

07.12

проспект Независимости, 99

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

60

60

80

08.12

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

60

60

60

09.12

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

10.12

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Орловская, 80

60

60

60

11.12

проспект Независимости, 99

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

60

60

80

12.12

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

60

60

60

13.12

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

14.12

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Орловская, 80

60

60

60

15.12

проспект Независимости, 99

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

60

60

80

16.12

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

60

60

60

17.12

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

18.12

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Орловская, 80

60

60

60

19.12

проспект Независимости, 99

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

60

60

80

20.12

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

60

60

60

21.12

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

22.12

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Орловская, 80

60

60

60

23.12

проспект Независимости, 99

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

60

60

80

24.12

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

60

60

60

25.12

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

26.12

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Орловская, 80

60

60

60

27.12

проспект Независимости, 99

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

60

60

80

28.12

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

60

60

60

29.12

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

30.12

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Орловская, 80

60

60

60
31.12

проспект Независимости, 99

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

60

60

80

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать на улице Орловской, 80 и проспекте Партизанском, 75. Ограничения скорости на этих участках — 60 км/ч. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 16-го километра внутреннего и 34-го километра внешнего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.

 
 
Ссылка на источник 96
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Мобильные датчики контроля скорости будут установлены на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП.

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