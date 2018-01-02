В ГАИ рассказали, где в январе будут работать мобильные камеры фотофиксации

С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в январе 2018 года.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 20.00 до 02.00.

Дата Контролируемое направление Скоростные ограничения, км/ч 04.12 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь 60 60 60 05.12 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 06.12 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Орловская, 80 60 60 60 07.12 проспект Независимости, 99 улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 60 60 80 08.12 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь 60 60 60 09.12 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 10.12 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Орловская, 80 60 60 60 11.12 проспект Независимости, 99 улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 60 60 80 12.12 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь 60 60 60 13.12 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 14.12 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Орловская, 80 60 60 60 15.12 проспект Независимости, 99 улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 60 60 80 16.12 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь 60 60 60 17.12 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 18.12 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Орловская, 80 60 60 60 19.12 проспект Независимости, 99 улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 60 60 80 20.12 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь 60 60 60 21.12 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 22.12 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Орловская, 80 60 60 60 23.12 проспект Независимости, 99 улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 60 60 80 24.12 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь 60 60 60 25.12 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 26.12 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Орловская, 80 60 60 60 27.12 проспект Независимости, 99 улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 60 60 80 28.12 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь 60 60 60 29.12 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 30.12 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Орловская, 80 60 60 60 31.12 проспект Независимости, 99 улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 60 60 80

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать на улице Орловской, 80 и проспекте Партизанском, 75. Ограничения скорости на этих участках — 60 км/ч. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 16-го километра внутреннего и 34-го километра внешнего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.