В ГАИ рассказали, где в январе будут работать мобильные камеры фотофиксации

|
Дата
|
Контролируемое направление
|
Скоростные ограничения, км/ч
|
04.12
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
|
60
60
60
|
05.12
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
06.12
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Орловская, 80
|
60
60
60
|
07.12
|
проспект Независимости, 99
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
60
60
80
|
08.12
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
|
60
60
60
|
09.12
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
10.12
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Орловская, 80
|
60
60
60
|
11.12
|
проспект Независимости, 99
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
60
60
80
|
12.12
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
|
60
60
60
|
13.12
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
14.12
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Орловская, 80
|
60
60
60
|
15.12
|
проспект Независимости, 99
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
60
60
80
|
16.12
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
|
60
60
60
|
17.12
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
18.12
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Орловская, 80
|
60
60
60
|
19.12
|
проспект Независимости, 99
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
60
60
80
|
20.12
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
|
60
60
60
|
21.12
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
22.12
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Орловская, 80
|
60
60
60
|
23.12
|
проспект Независимости, 99
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
60
60
80
|
24.12
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
|
60
60
60
|
25.12
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
26.12
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Орловская, 80
|
60
60
60
|
27.12
|
проспект Независимости, 99
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
60
60
80
|
28.12
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
|
60
60
60
|
29.12
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
30.12
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Орловская, 80
|
60
60
60
|31.12
|
проспект Независимости, 99
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
60
60
80
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