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Президент церкви мормонов Томас Монсон умер в США

03.01.2018 14:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Глава Церкви 12 апостолов – мормонов — Томас Монсон умер в США.

Церковь сообщила, что Монсон мирно скончался в своем доме в окружении родственников в Солт-Лейк-Сити. Ему было 90 лет, и на протяжении более 50 из них он служил в советах руководства церкви. В 22 года Монсон уже был епископом, а в 2008 году возглавил церковь мормонов. Члены церкви, основанной в США в 1830 году, считают Монсона пророком и провидцем.

Преемника назовут после похорон Монсона. Среди наиболее вероятных кандидатов называют Рассела М. Нельсона.

Непубличный глава церкви

Монсона называли не очень публичным человеком. Он почти не участвовал в политической жизни страны, а самыми известными его речами были выступления на церковных конференциях и церковные службы.

Во время Второй мировой войны он был зачислен в резерв ВМС, но до окончания конфликта из страны не выехал. После войны он полгода служил в военно-морском флоте, а затем вернулся в родной город. Монсон получил степень бакалавра в университете штата Юта и степень магистра делового администрирования в принадлежащем церкви университете Бригама Янга.

Монсон вскоре после Второй мировой женился на девушке, с которой познакомился еще во время учебы в школе. Фрэнсис происходила из более обеспеченной семьи, однако вспоминают, что ее отец сразу почувствовал особенную связь — двоюродный дедушка Монсона крестил его в Церкви Святых последних дней (СПД) еще в Швеции.

У Монсона и Фрэнсис родились трое детей. Монсон планировал продолжать служить в армии, однако епископ призвал его себе в помощники. Так началась другая служба Монсона — церковная. Некоторое время Монсон работал в издательском бизнесе, но и здесь не оставлял религиозные воззрения – он помог издать книгу "Чудно и дивно" ЛеГранд Ричардса, который прежде возглавлял церковь мормонов.

В качестве советника епископа Монсон работал при приходе из тысячи человек. Среди них было 85 вдов, которых будущий епископ навещал по долгу службы. Но и когда он был рукоположен в епископы, он не оставил эти визиты – к Рождеству он приносил им птиц, которых сам же выращивал.

В 36 лет он стал одним из самых молодых апостолов церкви – один из рангов у мормонов. Прежде подобное случалось в 1910 году, тогда самому молодому апостолу было 33 года.

В 2008 году Монсон стал 16-м президентом церкви мормонов, сменив на этом посту Гордона Хинкли.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 91
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Преемник будет формально выбран Кворумом Церкви после похорон Монсона.

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