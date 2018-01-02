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В Могилеве хотят сделать реконструкцию десяти домов. Пять из них уже были в списках прошлых лет

03.01.2018 15:05 — Разное | Tut.by  
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Десять домов в Могилеве подлежат реконструкции, решил горисполком. Больше половины зданий из списка находится в центре города, пять — на улице Первомайской, сообщается на сайте Могилевского облисполкома.


В списке на реконструкцию — дома №№ 13, 15, 19, 25 и 27 на улице Первомайской, № 10 — на переулке Пожарном. Их уже вносили в список на реконструкцию и в 2016-м, и в 2017-м годах, а три из них переносятся из списка в список каждый год, начиная с 2014-го. Это дома в исторической части города, к реконструкции которых пытались привлечь инвесторов. Как видно, безрезультатно.

Также в новый список 2018 года вошли здания по адресам: переулок 2-й Крутой, 3, улица Автозаводская, 28, улица Челюскинцев, 185, улица Ленинская, 19.

Решение вступило в силу с 1 января 2018 года. Контроль за его выполнением возложен на заместителя председателя Могилевского горисполкома, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, — Александра Вераксо.

 
Теги: Могилев
 
 
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К реконструкции домов в исторической части города пытались привлечь инвесторов. Как видно, безрезультатно.

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