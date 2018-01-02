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Российский вертолет разбился в Сирии: погибли два пилота

03.01.2018 14:59 — Разное | Ежедневник  
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Российский вертолет разбился в Сирии: погибли два пилота

Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии. В результате крушения воздушного судна погибли оба пилота, борттехник получил ранения, но выжил, информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.

Вертолет рухнул еще в воскресенье, 31 декабря, в 15 километрах от аэродрома Хама. Причина крушения — техническая неисправность, подчеркнули в Минобороны, добавив, что огонь по Ми-24 не велся.

Борттехник, получивший телесные повреждения, оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему оказали необходимую медпомощь.

 
 
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Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии. В результате крушения воздушного судна погибли оба пилота, борттехник получил ранения, но выжил, информирует...

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