Российский вертолет разбился в Сирии: погибли два пилота





Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии. В результате крушения воздушного судна погибли оба пилота, борттехник получил ранения, но выжил, информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.

Вертолет рухнул еще в воскресенье, 31 декабря, в 15 километрах от аэродрома Хама. Причина крушения — техническая неисправность, подчеркнули в Минобороны, добавив, что огонь по Ми-24 не велся.



Борттехник, получивший телесные повреждения, оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему оказали необходимую медпомощь.