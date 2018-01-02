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Российский вертолет разбился в Сирии: погибли два пилота
03.01.2018 14:59 — Разное | Ежедневник
Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии. В результате крушения воздушного судна погибли оба пилота, борттехник получил ранения, но выжил, информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.
Вертолет рухнул еще в воскресенье, 31 декабря, в 15 километрах от аэродрома Хама. Причина крушения — техническая неисправность, подчеркнули в Минобороны, добавив, что огонь по Ми-24 не велся.
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Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии. В результате крушения воздушного судна погибли оба пилота, борттехник получил ранения, но выжил, информирует...
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