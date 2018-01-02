Накануне праздников диетологи рассказывали , как составить полезное меню и не переесть. GO.TUT.BY узнал, как выглядят новогодние столы самих врачей-диетологов, в какую сумму они обходятся и в чем прелесть легкого холодца и индейки.

«К ночи нет чувства тяжести, а с утра — головной боли»

Фото из личного архива Ольги Авчинниковой

— У здорового новогоднего стола много преимуществ: к ночи нет чувства тяжести, а с утра — головной боли и плюса на весах, — объясняет Ольга Авчинникова. — Первого января я испытывала легкость, а отражение в зеркале только радовало. Приготовлением блюд занимались втроем — я, мама и сестра. Потратили на продукты около 200 рублей, а на готовку — примерно пять-шесть часов.

В нашем меню было два вида индейки — с запеченными овощами и в горшочках. Из рыбного — запеченный лосось. Все три салата — с тунцом и стручковой фасолью, с рукколой, креветками, авокадо и томатами черри, с кальмаром, пекинской капустой, овощами и кукурузой — заправляли оливковым маслом и лимонным соком, а не майонезом. На закуску подавали лаваш со шпинатом, слабосоленым лососем и творожным сыром. На десерт — фруктовое ассорти и фитнес-кейк без муки и сахара.



Фото из личного архива Ольги Авчинниковой

«Начали ужинать в восемь, к полуночи на столе остались только закуски и напитки»



Фото из личного архива Кристины Силивончик

— Мое меню на Новый год — это стейк из форели, спаржа на гарнир, овощной салат, бутерброды с икрой, овощная нарезка и фрукты, — рассказывает Кристина Силивончик. — Овощи стимулируют пищеварение, дарят чувство сытости и улучшают усвоение белка. Поэтому за праздничным столом отдаю предпочтение именно такой легкой еде.

При этом не забываю о новогодних традициях: на столе может быть и оливье, и бутерброды, и холодец. Я стараюсь делать эти блюда чуть более здоровыми. Майонез и другие готовые соусы заменяю менее жирными заправками: йогуртом, сметаной, оливковым маслом, лимонным соком или бальзамическим уксусом. Бутерброды делаю менее калорийными, выбирая не белый пшеничный хлеб, а темный — или хлебцы.

Холодец, который традиционно варится из жирного мяса, косточек и хрящиков, можно заменить диетическим вариантом, используя куриную грудку, индейку или тушку кролика.

На моем столе не было каких-то вредных ингредиентов. Вообще, существует не так уж много продуктов, вызывающих полноту. Их можно пересчитать на пальцах одной руки: мучное, сахар, картофель, белый рис. У нас из вредного было разве что шампанское.



Фото из личного архива Кристины Силивончик

Готовка заняла примерно полтора часа, стоимость блюд получилась ориентировочно такой: стейк на подушке из спаржевой фасоли — 30 рублей, овощной салат — 10, бутерброды с икрой и семгой — 25, овощи и фрукты — 20.

Устроили с семьей праздничный ужин в восемь вечера. К полуночи на столе остались только закуски и напитки. Преимущества Нового года в зож-традициях очевидны: после такого застолья не приходится устраивать разгрузочные дни и мучить себя строгими диетами. Веселье, танцы и игры приносят куда больше положительных эмоций, чем тазик оливье. В принципе, однократное отступление от привычек не сможет существенно сказаться на вашем весе. Самое главное — не затягивать новогоднее застолье на несколько дней.

«Не пришлось стоять двое суток у плиты и выготавливать изощренные блюда»



Фото из личного архива Юлианы Попеки

— На нашем праздничном столе все было достаточно просто: запеченные овощи и рыба, овощной салат с оливковым маслом, на закуску — хумус и гуакамоле (густой соус из пюрированной мякоти авокадо. — Прим. GO.TUT.BY). Пожалуй, самыми вредными продуктами стали запеченный картофель и торт, который принесли гости, — признается Юлиана Попека. — На десерт была альтернатива в виде фруктов.

Прелесть легкого и полезного новогоднего меню в том, что мне не пришлось стоять двое суток у плиты и выготавливать изощренные блюда.

На подготовку стола ушло около двух часов — чуть больше, чем на привычный ужин. По цене все вышло незатратно. Самый дорогой продукт из праздничного меню — красная рыба (в районе 40 рублей за килограмм).



Фото из личного архива Юлианы Попеки