GO.TUT.BY рассказывает, кто 1 января не отсыпался после веселой ночи, не доедал оставшиеся с праздничного стола салаты, а пришел заниматься в тренажерный зал «Зевс», который в этот день работал уже с 11 утра.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

«В полночь 31 декабря уже укладывалась спать»



Фото: тренажерный зал «Зевс»

Костюченко Анне исполнилось 27 лет. Девушка работает секретарем и находит время для пяти, а то и шести тренировок в неделю.

— График — с 9 до 6. После работы сажусь на метро, добираюсь до зала, занимаюсь около 50 минут, потом еду домой. Ем, готовлю ссобойку на завтра и засыпаю, — с улыбкой описывает свой типичный день Анна.

В таком режиме девушка живет уже около полугода:

— Серьезно занимаюсь с начала лета: целенаправленно, с соблюдением диеты. Но эпизодические тренировки начались гораздо раньше — как у всех, с желания похудеть, привести себя в форму. Одно время я занималась сама: пробежки, аэробика дома. Затем поняла, что нагрузки недостаточно, и решилась пойти в зал.

Девушка вспоминает: поначалу было очень страшно.

— Лес из тренажеров и навязчивое «что про меня подумают». Но я набралась смелости. Сменила двух персональных тренеров: не нравился их подход — и предпочла больше читать, узнавать и заниматься по своей программе. Год тренировалась довольно хаотично, а потом решила: пора выходить на серьезный уровень.

При таком плотном расписании для встреч с друзьями времени остается не так много.

— Немножко обижаются, — признается спортсменка. — Встретиться удается либо в 9 вечера, либо в выходные. Но в целом алкоголь я не употребляю, ночные тусовки не поддерживаю — поэтому и 1 января прийти в тренажерку мне было несложно.

Да, полночь 31 декабря Анна встретила уже в постели. «Уже укладывалась спать», — описывает девушка. А 1 января днем была в спортзале. Столько тренировок — для большой цели: Анна хочет выступить на соревнованиях по бодибилдингу.

— Категория «фитнес-бикини», — уточняет она. — Во-первых, это наиболее красивая и гармоничная категория, как говорится, «для жизни». Во-вторых, если выбирать что-то более серьезное — надо рассматривать применение препаратов. А «фитнес-бикини» при грамотном подходе можно и на натуральном тренинге организовать.

Анна следит за своим самочувствием. Говорит, что все в порядке: по ее ощущениям, после тренировок восстанавливается она нормально.

«Новый год встретил чаем с тортиком»



Фото: тренажерный зал «Зевс»

— Мне 28 лет, по профессии я строитель, занимаюсь отделочными работами, — рассказывает Павел Бабарыкин. — Увлекаюсь боксом, а если после тренировок остается время, захожу в тренажерный зал: раз в одну-две недели.

Павел вспоминает: первая тренировка по боксу была почти 7 лет назад, когда он, первокурсник, попал в спортивную секцию. Спорт парню понравился, но заниматься наравне со всеми было тяжело:

— Были проблемы с сердцем, так что я не мог выполнять нужный объем упражнений. Но здоровье я подтянул: занимался, много бегал. Я не пью и не курю. С боксом все начало получаться, а чем лучше получается, тем больше нравится.

Сейчас у Павла в единоборствах серьезные планы: он стабильно тренируется 3−4 раза в неделю, хотел бы выступить на республиканском чемпионате.

Интересуемся у Павла, как он провел новогоднюю ночь:

— Приехал к друзьям на дачу со своей собакой, повеселились, отдохнули, — смеется он. — Отмечал до двух часов ночи, а в три уже спал. Так как алкоголь я не пью, то Новый год встретил чаем с тортиком. Друзья уже привыкли, но до сих пор иногда подкалывают. Спиртное я пробовал, знаю, что это такое — а дальше мне неинтересно.

1 января в тренажерку Павел пришел около трех часов дня — вместе с Анной Костюченко.

— Проснулся, поел, погулял с собакой — и в зал. День ведь все равно свободный. Порадовало, что в зале, кроме нас с Анной, было человек семь: здорово, что люди следят за своим здоровьем. Хотя спорить о том, как следует проводить 1 января, я ни с кем бы не стал. Да, кому-то нравится выпивать до утра — но все мы разные, это и интересно.