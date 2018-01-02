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У бюджетников упали средние зарплаты. Сколько платят медикам и учителям
У работников бюджетных организаций в ноябре упали зарплаты. Эти специалисты в среднем получали 637,4 рубля. Эта сумма на 2,1 рубля, или на 0,3%, меньше, чем в октябре. При этом падает и реальная зарплата. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились зарплаты бюджетников.
Больше всего получают по-прежнему бюджетники в Минске — 802,9 рубля в ноябре. Меньше всего заработки были у работников бюджетных организаций Гродненской области — 580,2 рубля.
Заметнее всего зарплаты в ноябре упали у бюджетников Гродненской области (-14,7 рубля). Выросли же получки в бюджетных организациях Гомельской и Витебской областей (+4,1 рубля и +0,8 рубля соответственно) и Минске (+5,2 рубля).
В здравоохранении в ноябре в среднем зарабатывали 648,4 рубля. Врачам платили 1 025,1 рубля, среднему медперсоналу — 641 рубль. В образовании средние заработки составили 572,1 рубля. Учителям платили 694,6 рубля, а профессорско-преподавательскому составу — 1 010,6 рубля. Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, упала в ноябре к октябрю как в здравоохранении, так и в образовании.
Реальная зарплата в целом по стране в бюджетных организациях в ноябре упала на 0,8% по сравнению с октябрем. Заметнее всего она снизилась в Минской области (-2,1%). В Гродненской области же этот показатель вырос на 3%.
Ранее правительство
Напомним, ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
«На 2018 год тоже предусмотрен рост заработной платы в бюджетной сфере. Планируется выйти в среднем при консервативном сценарии на 700 рублей. Если, конечно, экономика обеспечит соответствующий рост, то, я думаю, 760 рублей в среднем в бюджетной сфере мы сможем обеспечить», — сказала Ирина Костевич.
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