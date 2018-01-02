У бюджетников упали средние зарплаты. Сколько платят медикам и учителям

У работников бюджетных организаций в ноябре упали зарплаты. Эти специалисты в среднем получали 637,4 рубля. Эта сумма на 2,1 рубля, или на 0,3%, меньше, чем в октябре. При этом падает и реальная зарплата. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились зарплаты бюджетников.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Больше всего получают по-прежнему бюджетники в Минске — 802,9 рубля в ноябре. Меньше всего заработки были у работников бюджетных организаций Гродненской области — 580,2 рубля.

Заметнее всего зарплаты в ноябре упали у бюджетников Гродненской области (-14,7 рубля). Выросли же получки в бюджетных организациях Гомельской и Витебской областей (+4,1 рубля и +0,8 рубля соответственно) и Минске (+5,2 рубля).

Как изменились в ноябре зарплаты бюджетников по регионам Регион зарплата в ноябре, рублей на сколько зарплата в ноябре изменилась по сравнению с октябрем, рублей Брестская 587,2 — 4,7 Гомельская 605,5 +4,1 Гродненская 580,2 -14,7 Минск 802,9 +5,2 Минская 597,3 -9,8 Могилевская 609,4 -2,1 Витебская 601,4 +0,8 по стране 637,4 -2,1

В здравоохранении в ноябре в среднем зарабатывали 648,4 рубля. Врачам платили 1 025,1 рубля, среднему медперсоналу — 641 рубль. В образовании средние заработки составили 572,1 рубля. Учителям платили 694,6 рубля, а профессорско-преподавательскому составу — 1 010,6 рубля. Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, упала в ноябре к октябрю как в здравоохранении, так и в образовании.

Реальная зарплата в целом по стране в бюджетных организациях в ноябре упала на 0,8% по сравнению с октябрем. Заметнее всего она снизилась в Минской области (-2,1%). В Гродненской области же этот показатель вырос на 3%.

Ранее правительство озвучило планы, что к концу 2017 года в бюджетных организациях будут зарабатывать в среднем по 800 рублей.

Напомним, ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич назвала уровень заработных плат в бюджетной сфере в 2018 году при консервативном и оптимистичном прогнозах.

«На 2018 год тоже предусмотрен рост заработной платы в бюджетной сфере. Планируется выйти в среднем при консервативном сценарии на 700 рублей. Если, конечно, экономика обеспечит соответствующий рост, то, я думаю, 760 рублей в среднем в бюджетной сфере мы сможем обеспечить», — сказала Ирина Костевич.