Президент Литвы купила землю на окраине Вильнюса за 75,5 тысяч евро

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Президент Литвы Даля Грибаускайте за 75,5 тыс. евро приобрела на окраине Вильнюса земельный участок с лесом, на котором планирует построить дом.

Сделка купли-продажи была начала ещё в 2016 году, тогда же внесён аванс за приобретаемую недвижимость, пишет BALTNEWS.lt со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В минувшем году президент внесла на счёт продавца остаток в 65 тыс. евро.

Размеры участка пока не известны. Неизвестно, какую его часть занимает лес. Президентура лишь официально подтвердила, что, покинув пост в 2019 году, Грибаускайте не планирует занимать государственную резиденцию.