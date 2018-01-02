|
Президент Литвы купила землю на окраине Вильнюса за 75,5 тысяч евро
03.01.2018 15:48 — Разное | Ежедневник
фото: lrp.lt
Президент Литвы Даля Грибаускайте за 75,5 тыс. евро приобрела на окраине Вильнюса земельный участок с лесом, на котором планирует построить дом.
Сделка купли-продажи была начала ещё в 2016 году, тогда же внесён аванс за приобретаемую недвижимость, пишет
В минувшем году президент внесла на счёт продавца остаток в 65 тыс. евро.
Размеры участка пока не известны. Неизвестно, какую его часть занимает лес. Президентура лишь официально подтвердила, что, покинув пост в 2019 году, Грибаускайте не планирует занимать государственную резиденцию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Литвы Даля Грибаускайте за 75,5 тыс. евро приобрела на окраине Вильнюса земельный участок с лесом, на котором планирует построить дом.
|
Архив (Разное)
Комментарии