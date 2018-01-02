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Польша огласила весь список проживающих в стране педофилов

03.01.2018 15:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Имена, фотографии, адреса проживания и другие личные данные опасных педофилов и насильников появились в Польше в открытом доступе, список размещен в реестре лиц, совершивших сексуальные преступления.

Польша огласила весь список проживающих в стране педофилов
CC BY 2.0 / Beatrice Murch / Child
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Всего опубликованы данные 768 человек, в большинстве своем это педофилы, насиловавшие несовершеннолетних, а также лица, совершавшие изнасилование с особой жестокостью.

Эти лица обязаны постоянно сообщать в полицию об изменениях мест своего пребывания, которые будут вноситься в реестр. Еще одна часть базы данных, которая уже доступна только правоохранительным органам, насчитывает 2614 имен.

Представителей сферы образования, а также организаторов детского отдыха, обязали сверяться с реестром при поиске новых сотрудников. За невыполнение требование может грозить не только штраф, но и арест или ограничение свободы.

Министр юстиции Польши в свою очередь отметил, что вышедший из тюрьмы преступник таким образом будет находиться под постоянным контролем, так как соседи будут знать, кто живет рядом с ними.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в реестре более трех тысяч имен, однако доступ к большей части данных доступна только правоохранителям.

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