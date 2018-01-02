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В Беларуси ввели альтернативу кассовым аппаратам
В Беларуси ввели альтернативу кассовым аппаратам. Так, юрлица и ИП при реализации товаров или оказании работ и услуг при оплате наличными деньгами или расчете банковской карточкой смогут использовать программные кассы. Новшевства предусмотрены
«Программная касса представляет собой программное обеспечение, с помощью которого будут выполняться кассовые операции, данные о которых будут передаваться в систему контроля кассового оборудования (СККО)», — уточняют в Совмине.
Предусмотрено два варианта установки программных касс. Первый — на электронных устройствах (ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны), а второй — в центре обработки данных оператора программной кассовой системы (в таком случае касса используется через интернет через идентификацию). При этом программная касса должна соответствовать требованиям законодательства в сфере защиты информации.
Заниматься внедрением такой кассы, ее эксплуатацией, а также передачей данных в СККО будут операторы программных кассовых систем, которыми будут выступать юридические лица — резиденты Республики Беларусь, соответствующие требованиям, которые будут определены МНС.
Напомним, ранее налоговики
«В то же время использование программных касс позволит избежать ряда существующих затрат, в том числе за счет отсутствия необходимости внесения залоговой стоимости за средство контроля налогового органа (СКНО), а также за счет использования для выполнения кассовых операций при продаже товаров (работ, услуг) имеющихся у субъектов хозяйствования электронных устройств, обеспечивающих возможность функционирования программной кассы и передачи данных в СККО», — поясняли в МНС.
При этом субъекты хозяйствования смогут выбирать, чем пользоваться для расчетов при продаже товаров — программными кассами или кассовыми аппаратами.
«Постановлением также предусмотрены особенности использования специальных компьютерных систем при приеме денег, а также устанавливаются обязательные требования к таким системам в части формирования платежных документов, регистрации и накопления информации о выполненных кассовых операциях, хранения информации о выполненных кассовых операциях, целостности и сохранности информации при ее передаче, приеме, обработке, учете и хранении, — говорят в Совмине.
Также документ обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 квадратных метров и более, использовать кассовый суммирующий аппарат или программную кассу, которые обеспечивают дифференцированный учет данных о товарах
В документе также уточнены положения о ведении кассовой книги, а также требования по использованию кассового оборудования, а также скорректирован перечень случаев, когда юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе принимать наличные денежные средства при продаже товаров (работ, услуг) и осуществлении лотерейной деятельности без применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов.
Основные пункты постановления вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
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Юрлица и ИП при реализации товаров или оказании работ и услуг при оплате наличными деньгами или расчете банковской карточкой смогут использовать программные...
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