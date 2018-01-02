Гильдюк: Людмила Ефимова дала новую жизнь капелле имени Ширмы

Выдающийся белорусский хормейстер, главный дирижер старейшего хорового коллектива страны — государственной академической хоровой капеллы имени Григория Ширмы, народная артистка Беларуси Людмила Борисовна Ефимова скончалась в ночь на 3 января на 81-м году жизни.

Гражданская панихида и прощание с легендой белорусского хорового искусства пройдет в пятницу 5 января с 11 до 13 часов в большом зале Белгосфилармонии.

"Безусловно, это очень тяжелая потеря для музыкальной культуры, для хорового искусства Беларуси. Более 30-ти лет, с 1987 года Людмила Борисовна возглавляла капеллу, до этого времени 20 лет работала в музучилище имени Глинки, сейчас это колледж, одно из старейших учебных заведений, там она организовала студенческий хор, который стал известен далеко за пределами Беларуси", — рассказал Гильдюк.

По словам собеседника, Людмиле Ефимовой удалось вдохнуть новую жизнь в творчество хоровой капеллы имени Ширмы, сделать коллектив узнаваемым для зрителей и слушателей во многих странах.

"Хор исколесил всю Европу. На разных фестивалях, форумах, конкурсах капеллу принимали как представителя музыкальной культуры Беларуси, и это всегда вызывало интерес у публики, ее знали очень многие деятели культуры разных стран", — сказал Гильдюк.

В последнее время Людмила Борисовна тяжело болела и в 2017 году вынуждена была оставить активную работу с капеллой имени Ширмы. Очевидно, болезнь пересилила физические возможности, сказал Гильдюк.

В марте 2017 года народная артистка Беларуси Людмила Ефимова отметила свой 80-летний юбилей. За вклад в развитие хорового искусства помимо звания народной артистки страны ей также были присвоены почетное звание заслуженного деятеля искусств Беларуси и орден Франциска Скорины.

Беседу с художественным руководителем Белгосфилармонии Юрием Гильдюком слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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