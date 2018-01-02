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В Бобруйском районе мужчина на Renault въехал в стоящую у обочины Audi. Погиб водитель и его пассажирка

03.01.2018 16:22 — Разное | Tut.by  
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В Бобруйском районе днем 30 декабря Renault влетел в стоящую на обочине Audi. Водитель погиб на месте, его пассажирка — в машине скорой. Еще один пассажир Renault — в больнице, сообщили в областной ГАИ.



ДТП произошло в 15.30 на дороге Бобруйск — Мозырь около деревни Калиновка. За рулем Renault был 39-летний житель Светлогорска. Он выехал на левую по ходу
движения обочину и врезался в Audi.

44-летняя пассажирка — также из Светлогорска, как и еще один пассажир, 33-летний мужчина. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного
мозга, ушиб грудной клетки, рваную рану нижней губы и подбородка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Очевидцев ДТП просят позвонить следователю по телефону (8 0222) 29−82- 62 либо в дежурную часть ГАИ по телефонам: 48−44−44, 46−44−44.


 
 
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За рулем Renault был 39-летний житель Светлогорска. Погибшей пассажирке было 44 года. Она умерла по дороге в больницу.

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