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В Бобруйском районе мужчина на Renault въехал в стоящую у обочины Audi. Погиб водитель и его пассажирка
В Бобруйском районе днем 30 декабря Renault влетел в стоящую на обочине Audi. Водитель погиб на месте, его пассажирка — в машине скорой. Еще один пассажир Renault — в больнице, сообщили в областной ГАИ.
44-летняя пассажирка — также из Светлогорска, как и еще один пассажир, 33-летний мужчина. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Очевидцев ДТП просят позвонить следователю по телефону (8 0222) 29−82- 62 либо в дежурную часть ГАИ по телефонам: 48−44−44, 46−44−44.
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В Бобруйском районе мужчина на Renault въехал в стоящую у обочины Audi. Погиб водитель и его пассажирка
За рулем Renault был 39-летний житель Светлогорска. Погибшей пассажирке было 44 года. Она умерла по дороге в больницу.
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