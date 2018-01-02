|
Серия марок, посвященная "Игре престолов", выйдет в Великобритании
03.01.2018 16:26 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Коллекцию из десяти марок, посвященную "Игре престолов", выпустит Королевская почта Великобритании, информация об этом размещена на сайте ведомства.
На марках будут изображены члены семьи Старк – Эддард, Снаса, Арья и "бастард" Джон Сноу, а также Тайвин, Тирион, Серсея и Джейме Ланнистеры, Дейнерис Таргариен и Оленна Тирелл. Кроме того, на марках появится железный трон, белые ходоки и их предводитель – Король Ночи.
Некоторые предметы коллекции, например, альбомы, будут напечатаны в количестве всего 1,5 тысячи экземпляров, поэтому представители Королевской почты предложили коллекционерам, заинтересованным в приобретении, оформлять предзаказы. Это можно будет сделать до 23 января.
Известно, что комплект из двух марок будет стоить 1,21 фунта (около 1,3 доллара США), а цена лимитированной коллекции, посвященной главным героям сериала, составит 99 фунтов (около 134 долларов). Марки начнут продаваться в конце января 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На марках, посвященных культовому сериалу, будут изображены герои фентези, волшебные существа и причина раздора между персонажами – железный трон.
|
Архив (Разное)
Комментарии