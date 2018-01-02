МИНСК, 3 янв – Sputnik. Коллекцию из десяти марок, посвященную "Игре престолов", выпустит Королевская почта Великобритании, информация об этом размещена на сайте ведомства.

На марках будут изображены члены семьи Старк – Эддард, Снаса, Арья и "бастард" Джон Сноу, а также Тайвин, Тирион, Серсея и Джейме Ланнистеры, Дейнерис Таргариен и Оленна Тирелл. Кроме того, на марках появится железный трон, белые ходоки и их предводитель – Король Ночи.

Некоторые предметы коллекции, например, альбомы, будут напечатаны в количестве всего 1,5 тысячи экземпляров, поэтому представители Королевской почты предложили коллекционерам, заинтересованным в приобретении, оформлять предзаказы. Это можно будет сделать до 23 января.

The new Game of Thrones stamps are out now! Pre-order yours today at https://t.co/gohbQdqKBO pic.twitter.com/2LLQreKM2S — Royal Mail (@RoyalMail) 3 января 2018 г.

Известно, что комплект из двух марок будет стоить 1,21 фунта (около 1,3 доллара США), а цена лимитированной коллекции, посвященной главным героям сериала, составит 99 фунтов (около 134 долларов). Марки начнут продаваться в конце января 2018 года.