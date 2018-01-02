ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серия марок, посвященная "Игре престолов", выйдет в Великобритании

03.01.2018 16:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Коллекцию из десяти марок, посвященную "Игре престолов", выпустит Королевская почта Великобритании, информация об этом размещена на сайте ведомства.

Серия марок, посвященная "Игре престолов", выйдет в Великобритании
© Фото: студия HBO
Санса проболталась и жутко расстроила поклонников "Игры престолов"

На марках будут изображены члены семьи Старк – Эддард, Снаса, Арья и "бастард" Джон Сноу, а также Тайвин, Тирион, Серсея и Джейме Ланнистеры, Дейнерис Таргариен и Оленна Тирелл. Кроме того, на марках появится железный трон, белые ходоки и их предводитель – Король Ночи.

Некоторые предметы коллекции, например, альбомы, будут напечатаны в количестве всего 1,5 тысячи экземпляров, поэтому представители Королевской почты предложили коллекционерам, заинтересованным в приобретении, оформлять предзаказы. Это можно будет сделать до 23 января.

Известно, что комплект из двух марок будет стоить 1,21 фунта (около 1,3 доллара США), а цена лимитированной коллекции, посвященной главным героям сериала, составит 99 фунтов (около 134 долларов). Марки начнут продаваться в конце января 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На марках, посвященных культовому сериалу, будут изображены герои фентези, волшебные существа и причина раздора между персонажами – железный трон.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйском районе мужчина на Renault въехал в стоящую у обочины Audi. Погиб водитель и его пассажирка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика