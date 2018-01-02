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В этом году начнут застраивать Лошицу-7 и Лошицу-8

03.01.2018 16:47 — Разное | Tut.by  
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Застройка микрорайонов Лошица-7 и 8 начнется в нынешнем году, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на администрацию Ленинского района.


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В лошице-7 дома будут возводиться по индивидуальным проектам. Здесь построят 5 многоэтажек площадью около 70 тыс. кв. м (заказчик — УКС Ленинского района). Сейчас «Минскпроект» завершает разработку проекта застройки территории. Предполагается, что в феврале по этой документации уже будет получено заключение экспертизы. Параллельно идет проектирование первого жилого дома общей площадью квартир около 16 тыс. кв. м.

В Лошице-8 построят 11 панелек от МАПИДа площадью около 150 тыс. кв. м. (заказчик — УКС Мингорисполкома). «Институт Военпроект» разработал и передал на экспертизу проект застройки этого микрорайона, готова и документация для строительства жилых домов № 1 и 2 по генплану общей площадью квартир около 18 тыс. кв. м.

Как уточнили в администрации района, в настоящее время завершается застройка Лошицы-6 и 9. В Лошице-6 осталось возвести один жилой дом площадью около 20 тыс. кв. м (заказчик — КУДП «УКС Ленинского района г. Минска»). К строительным работам планируется приступить в марте. В Лошице-9 вырастет еще 4 жилых дома в индустриальном исполнении площадью около 60 тыс. кв. м (заказчик — ОАО «МАПИД»).

 
Теги: Минск
 
 
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