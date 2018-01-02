МТИС прекратил аналоговое (эфирное) вещание некогда очень популярного у минчан «8 канала». Оператор связывает это с низкими рейтингами.

Официальной информации на сайте МТИС об этом нет, однако представители оператора подтвердили уход канала из эфирной ветки в своей группе «ВКонтакте» и Facebook .

C 1 января 2018 г. телеканал «ТВ 3» в аналоговом формате переместился на частоту 175,25 МГц, заменив таким образом «8 канал».

Последний останется лишь в цифровом формате на частоте 378 МГц (т.е. его по-прежнему смогут смотреть те, кто подключил цифровое телевидение у МТИС и у других операторов, например byfly).

Вот как прокомментировали пропажу канала представители МТИС:



