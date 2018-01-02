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МТИС отключил аналоговое вещание "8 канала"
МТИС прекратил аналоговое (эфирное) вещание некогда очень популярного у минчан «8 канала». Оператор связывает это с низкими рейтингами.
Официальной информации на сайте МТИС об этом нет, однако представители оператора подтвердили уход канала из эфирной ветки в своей группе
C 1 января 2018 г. телеканал «ТВ 3» в аналоговом формате переместился на частоту 175,25 МГц, заменив таким образом «8 канал».
Последний останется лишь в цифровом формате на частоте 378 МГц (т.е. его по-прежнему смогут смотреть те, кто подключил цифровое телевидение у МТИС и у других операторов, например byfly).
Вот как прокомментировали пропажу канала представители МТИС:
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В компании объяснили это низкими рейтингами.
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